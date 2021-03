Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, mint most.","shortLead":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba...","id":"20210317_uj_autok_eu_melypont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae013de5-c6c0-40b9-9ae4-b7ece7ea481e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_uj_autok_eu_melypont","timestamp":"2021. március. 17. 09:37","title":"Történelmi mélypontra esett a most forgalomba helyezett új autók száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. A házelnök immunis a döntésre, de a 8,2 millióra bírságolt, négygyerekes Tordai Bence nem hátrál meg.","shortLead":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi...","id":"20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a3e4a-8791-463d-a753-a5d090900cbf","keywords":null,"link":"/360/20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"Kövér politikai bosszúja a milliós büntetésekkel nem rettenti meg az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akkor hozták a döntést arról, hogy nem kell annyi a Pfizer oltóanyagából, amikor 2 millió adag orosz vakcinára szerződtek.","shortLead":"Akkor hozták a döntést arról, hogy nem kell annyi a Pfizer oltóanyagából, amikor 2 millió adag orosz vakcinára...","id":"20210316_szlovakia_lemondott_3_millio_adag_pfizer_vakcinarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759d2ab-7d61-4500-9b30-6efb20ad1d6a","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_szlovakia_lemondott_3_millio_adag_pfizer_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 16. 17:16","title":"3 millió adag Pfizer-vakcinát engedett elúszni Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is támadna ennek érdekében.","shortLead":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is...","id":"20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33178645-86f6-48d7-b6f6-2874fd6abb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","timestamp":"2021. március. 17. 11:03","title":"Mit tervez a Spotify? Leleplezték a friss terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán bíróság, amely szerint az alkotmányba ütközik, hogy az állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát. ","shortLead":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán...","id":"20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa5b54-b6a8-44b7-b622-10a823e15b45","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","timestamp":"2021. március. 17. 07:28","title":"Alkotmányellenesnek minősítette egy japán bíróság a melegházasság tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás befolyásolására az amerikai hírszerzés szerint.","shortLead":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás...","id":"20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56513a-1028-41e9-9af6-f5164043530b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","timestamp":"2021. március. 17. 06:58","title":"Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]