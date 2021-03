Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","shortLead":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","id":"20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fb490d-61f0-4764-9682-2c335fdbd661","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","timestamp":"2021. március. 17. 05:19","title":"BL: Könnyedén jutott a nyolc közé a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30e4b7-601a-4090-a96a-aae5a3c00a96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a lezuhanástól csak néhány biztonsági lánc tartotta vissza, amellyel a 9 méteres lakókocsit vontatta.","shortLead":"A kocsit a lezuhanástól csak néhány biztonsági lánc tartotta vissza, amellyel a 9 méteres lakókocsit vontatta.","id":"20210318_Szakadek_folott_hidrol_lelogo_autobol_mentettek_ki_ket_embert_Idahoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef30e4b7-601a-4090-a96a-aae5a3c00a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e2cf2-d48d-415d-be18-31a25af5e700","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Szakadek_folott_hidrol_lelogo_autobol_mentettek_ki_ket_embert_Idahoban","timestamp":"2021. március. 18. 08:03","title":"Egy szakadékba félig lelógó autóból mentettek ki két embert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár az anyagi helyzetére panaszkodott az Oprah Winfreynek adott interjúban, a jóakarójuk csak segíteni akart.","shortLead":"A házaspár az anyagi helyzetére panaszkodott az Oprah Winfreynek adott interjúban, a jóakarójuk csak segíteni akart.","id":"20210318_Valaki_gyujtest_rendezett_Harry_hercegeknek_csufos_kudarc_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fc33f0-3766-47cd-a876-ffe9fb6a239c","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Valaki_gyujtest_rendezett_Harry_hercegeknek_csufos_kudarc_lett_belole","timestamp":"2021. március. 18. 09:40","title":"Valaki gyűjtést rendezett Harry hercegéknek, csúfos kudarc lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Egész világra érvényes minimumot szabnának a társasági adónak, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is támadna ennek érdekében.","shortLead":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is...","id":"20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33178645-86f6-48d7-b6f6-2874fd6abb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","timestamp":"2021. március. 17. 11:03","title":"Mit tervez a Spotify? Leleplezték a friss terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett a PCR-tesztjük. Csak komolyabb vizsgálatokkal tudták megállapítani, hogy egy újabb vírusváltozattal fertőződtek meg. Az új variáns azonban nem fertőzőbb és nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a többi.","shortLead":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett...","id":"20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6739abdf-5269-43ee-8b27-9e8fac8c6b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","timestamp":"2021. március. 16. 19:49","title":"Kijátssza a PCR-tesztet egy új francia koronavírus-variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","shortLead":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","id":"20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dde9006-7602-4a98-838b-1adb84128b87","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 17. 20:58","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is kapott védettségi igazolást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","shortLead":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","id":"20210317_tokol_autos_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4570788-53d3-4d54-bab4-bf3691e0e674","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_tokol_autos_tuz","timestamp":"2021. március. 17. 07:58","title":"3500 négyzetméternyi területet gyújtott fel egy autós Tökölnél, amikor magára hagyta a kigyulladt kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]