[{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választ várnak többek közt arra a kérdésre is, honnan lenne vakcinájuk, ha azokat csak államok vehetnek.","shortLead":"Választ várnak többek közt arra a kérdésre is, honnan lenne vakcinájuk, ha azokat csak államok vehetnek.","id":"20210318_fogyasztovedelem_oltas_otezer_forint_elojegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf06616-ce89-4a70-bb20-ad2bd7e4aadf","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_fogyasztovedelem_oltas_otezer_forint_elojegyzes","timestamp":"2021. március. 18. 12:39","title":"Vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem a koronavírus elleni oltásra ötezer forintért előjegyzést felvevő cég ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ, hogy mire lesz jó ez a plasztikkártya.","shortLead":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ...","id":"20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b8263-7586-46b6-ba18-0ab86c9239fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:06","title":"Gulyás elmondta, miért kaphat valaki két védettséget igazoló kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyi tisztviselők gyanúja szerint az egyik nagy befolyású drogkartell a felelős.","shortLead":"Helyi tisztviselők gyanúja szerint az egyik nagy befolyású drogkartell a felelős.","id":"20210319_rendor_gyilkossag_rajtautes_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce11eb3-adf5-4083-ae6d-09c59164b4b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_rendor_gyilkossag_rajtautes_mexiko","timestamp":"2021. március. 19. 06:13","title":"Tizenhárom rendőrt gyilkoltak meg egy rajtaütés során Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be az európai kormányok, hogy hamarosan folytatódik az oltás az AstraZeneca-vakcinával.","shortLead":"Sorra jelentik be az európai kormányok, hogy hamarosan folytatódik az oltás az AstraZeneca-vakcinával.","id":"20210318_Tobb_orszagban_is_ujrainditjak_az_oltasokat_az_AstraZenecavakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe2d7e9-e678-4da7-b8a6-736271b7b221","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Tobb_orszagban_is_ujrainditjak_az_oltasokat_az_AstraZenecavakcinaval","timestamp":"2021. március. 18. 21:28","title":"Több országban is újraindítják az oltásokat az AstraZeneca-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","shortLead":"A tokiói olimpia újabb szervezője bukott bele abba, hogy nem gondolta át, mit mond.\r

","id":"20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0152e14e-507c-4317-b4ff-5b28df31f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5a4ea-b651-46b1-8ae3-b2533a3111d0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Azt_hitte_jo_otlet_malacjelmezbe_oltoztetni_egy_plus_size_modellt","timestamp":"2021. március. 18. 09:02","title":"Azt hitte, jó ötlet malacjelmezbe öltöztetni egy plus size modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt tartalmat, hogy az megjelenne az illető csatornáján.","shortLead":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt...","id":"20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065dc5e-d157-427f-afb6-2989fd78151a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","timestamp":"2021. március. 18. 17:03","title":"Új funkciót kap a YouTube, hogy minden tartalom jogtiszta legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]