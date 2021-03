Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is, amelyben Antall György és üzlettársai bizonyos jelek szerint tulajdonosi szerepre készülnek.","shortLead":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is...","id":"202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc27b2c-b6dd-4db2-914d-34445459f02d","keywords":null,"link":"/360/202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:00","title":"Antall József fia Gundel-Takács Gáborral vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata vezető 100 millió oltást ígért a hivatalba lépése utáni néhány hétben. Így lett, ráadásul hamarabb, mint tervezték.","shortLead":"A demokrata vezető 100 millió oltást ígért a hivatalba lépése utáni néhány hétben. Így lett, ráadásul hamarabb, mint...","id":"20210319_joe_biden_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4c628-49a3-40c6-88d8-d9fcc0418770","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_joe_biden_oltas","timestamp":"2021. március. 19. 07:11","title":"Hetekkel a beígért határidő előtt teljesíti egyik ígéretét Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","shortLead":"A Met művészeti vezetője 77 éves volt.","id":"20210317_Meghalt_James_Levine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df917c91-d0f2-451d-9d05-0167d6fc8f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210317_Meghalt_James_Levine","timestamp":"2021. március. 17. 17:39","title":"Meghalt James Levine amerikai sztárkarmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","shortLead":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","id":"20210318_perseverance_mars_jaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2091ef0-74d5-4875-8a75-9d3ea4c0dfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_perseverance_mars_jaro","timestamp":"2021. március. 18. 05:51","title":"Felvette a Perseverance, ahogy izeg-mozog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban kerülhet sor a cupertinói cég tavaszi rendezvényére.","shortLead":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban...","id":"20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7f46c-9250-44b6-a718-1e810dd30eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","timestamp":"2021. március. 18. 14:03","title":"Mikor tartja az Apple a nagy tavaszi rendezvényét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","shortLead":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","id":"20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b10e7-d82d-4170-9200-2acc78d76411","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"A Tesla 300 ezer eurós fizetést is kínál Berlinben, még sincs rá ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","shortLead":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","id":"20210318_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811ff2e-9485-4dae-bb68-a0e07544dd41","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 18. 10:16","title":"Nemzeti Színház: Törőcsik Mari kórházban van, állapota kielégítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","id":"20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ac990f-a21b-4390-8526-f01571b81bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","timestamp":"2021. március. 17. 21:41","title":"Gyermekvédelmi felelőst nevezett ki Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]