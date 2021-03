Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban, a britek viszont töretlenül bíznak az oltóanyagban.","shortLead":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával...","id":"20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39d30c-d6d6-49c9-94aa-95f838f7f617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 22. 11:25","title":"Betett a botrány az AstraZeneca vakcinájának a nagy EU-s államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív Törzs.","shortLead":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív...","id":"20210322_auchan_magyarorszag_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4925d05-ff40-47c0-b1b2-2f373f003f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_auchan_magyarorszag_oltas","timestamp":"2021. március. 22. 06:45","title":"Ismét elterjedt, hogy soron kívül beoltják egy áruházlánc dolgozóit, de hamar cáfolt az Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","shortLead":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","id":"20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e44175-3657-483c-b3ac-1b8019df2dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","timestamp":"2021. március. 22. 09:33","title":"Vigyázat, terjed az új vírus, ami Facebook-jelszavakat lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán az elődökhöz képest sokat fejlődött A32-es, A52-es és A72-es Galaxy.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán...","id":"20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa436e12-09ff-46d3-9767-fcd3870b3d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_samsung_galaxy_a32_a52_a72_telefon_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 20. 17:00","title":"Megjelentek a Samsung új néptelefonjai: mit tudnak a csúcsmobilok töredékébe kerülő modellek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","shortLead":"Nagyon sok koronavírusos beteg hal meg 1 millió főre vetítve. ","id":"20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28299ec-3650-46a7-b71c-28aff2f3bdc6","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Nagyon_rosszak_a_magyar_halalozasi_adatok_csak_Csehorszagban_magasabb_a_szam","timestamp":"2021. március. 21. 18:59","title":"Nagyon rosszak a magyar halálozási adatok, Európában csak a csehek vannak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","shortLead":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","id":"20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0389bc-5966-4d49-98bf-0b1beba35656","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2021. március. 20. 16:32","title":"Hó, szél, hideg: még egy utolsót rúg a tél ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]