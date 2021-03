Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","shortLead":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","id":"20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4660e30-ebb9-4b1d-b4c4-f5d1e9d5b759","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","timestamp":"2021. március. 16. 09:55","title":"Megszületett Katalin hercegné húgának második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás befolyásolására az amerikai hírszerzés szerint.","shortLead":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás...","id":"20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56513a-1028-41e9-9af6-f5164043530b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","timestamp":"2021. március. 17. 06:58","title":"Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza, a belső égésű motorokat csak akkor adja fel, ha arra már nem lesz igény a piacon – közölték a cég vezetői éves sajtókonferenciájukon. A rendezvényen bemutatták az autógyár első, teljesen elektromos hajtású sportkocsiját, az i4-et.","shortLead":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza...","id":"20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a68c7-4f48-4695-b12a-67bf2513fb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","timestamp":"2021. március. 17. 16:43","title":"A BMW is az elektromosság felé fordul, de óvatos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","shortLead":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","id":"20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c925fd50-beb1-4677-bf25-876d6b8b1811","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 17. 10:39","title":"Pénzért kínálták fel rokonai a 13 éves lányt két berettyóújfalui férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]