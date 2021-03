Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","shortLead":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","id":"20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433d3ae-ebc7-436f-9660-66753496ce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","timestamp":"2021. március. 26. 09:06","title":"Alig 4000 forintért „tankolják” az elektromos kukásautókat, amilyet Debrecenben is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2857a5-f50c-4f1d-95dd-0fab6b379a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nél regisztrálták a legtöbb prémium személyautót.","shortLead":"Tavaly a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nél regisztrálták a legtöbb prémium személyautót.","id":"20210325_Mercedes_arbevetel_2020_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2857a5-f50c-4f1d-95dd-0fab6b379a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711516a6-19d3-4081-9229-3ad390f97d20","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_Mercedes_arbevetel_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 25. 16:31","title":"A Mercedes közel 120 milliárd forint nettó árbevétellel zárta a 2020-as évet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","shortLead":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","id":"20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe139f65-587d-496d-aaea-2d2940dbee3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","timestamp":"2021. március. 25. 18:03","title":"Pályára állt a magyar kisműhold, az elektroszmogot mérik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Szinte hétről hétre változnak az információk arról, hogy kiket és mikorra sikerül beoltani Magyarországon, milyen újabb csoportok kapnak oltást. Ez a fiataloknak egyet jelent: ami korábban a fénynek tűnt az alagút végén, az egyre csak távolodik. Sokaknak a jövőjét, az oktatását határozhatja meg, milyen ütemben halad az oltási kampány, de ha más nem, egy szétzilált nyár is épp elég nagy csapás lenne annak a generációnak, amelyik a „legszebb éveiből” veszített többet is a járvány alatt.","shortLead":"Szinte hétről hétre változnak az információk arról, hogy kiket és mikorra sikerül beoltani Magyarországon, milyen újabb...","id":"20210326_fiatalok_covid_oltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183e835-7979-409c-ae53-ce9d74b71729","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_fiatalok_covid_oltas_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 11:11","title":"„Ha már olyan nyarunk lehetne, mint tavaly volt, az álomszerű lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította a rendőrség.","shortLead":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította...","id":"20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57090bc0-3e02-4c12-af14-52665be06dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","timestamp":"2021. március. 24. 20:10","title":"Még mindig nyomoznak Borkai Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","shortLead":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","id":"20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a979f6-ad7a-4189-a79f-b7e7e1b017fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","timestamp":"2021. március. 26. 16:03","title":"Óriási akkumulátor-meglepetéssel jöhet hétfőn a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot ápoló alapítvány, a Fiatal Vállakozók Országos Szövetsége.\r

","shortLead":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot...","id":"20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd47ea02-4380-4f3c-8289-b8790bb4b027","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","timestamp":"2021. március. 24. 17:12","title":"Több tízmillióval támogat a zuglói önkormányzat egy nullaforgalmú céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]