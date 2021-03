Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a9f392-940a-46da-ad5f-d73daee531e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 63 éves Rusztam Gabbaszovics Agisev a traumatológiai és ortopédiai osztályt vezette. A kórház szerint sztrókot kapott.","shortLead":"A 63 éves Rusztam Gabbaszovics Agisev a traumatológiai és ortopédiai osztályt vezette. A kórház szerint sztrókot kapott.","id":"20210330_navalnij_meghalt_orosz_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a9f392-940a-46da-ad5f-d73daee531e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc0ef25-75ba-4222-b028-8fb548c3658d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_navalnij_meghalt_orosz_orvos","timestamp":"2021. március. 30. 10:28","title":"Már a második vezető orvos hal meg, aki a Navalnijt ellátó omszki kórházban dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","id":"202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b2dad-6d5e-44e9-b1ca-f124715ab68c","keywords":null,"link":"/cegauto/202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","timestamp":"2021. március. 29. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","shortLead":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","id":"20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4909f48-e1d2-4127-b56b-170369ab2480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","timestamp":"2021. március. 30. 10:03","title":"A végén még jól is jöhet az Intelnek az ARM-invázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","shortLead":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","id":"20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c3f681-162c-4c42-bc25-79f39e239dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","timestamp":"2021. március. 29. 13:27","title":"Komoly ellenőrzésekre számíthatnak az autósok húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest. A legújabb hírek szerint az iPhone 13 esetén a szenzorszigetet érinti majd a módosítás.","shortLead":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest...","id":"20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3442fba-bba0-4114-a565-0506287f3744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 29. 10:03","title":"Szembetűnő változás lesz az iPhone 13-akon, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai elnök, mert az USA a hegemóniáját kikezdeni igyekvő s talán ezért összefogni is hajlandó két riválisával néz szembe.","shortLead":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai...","id":"202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33213-4d2e-4da7-a46e-318ed65892f0","keywords":null,"link":"/360/202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","timestamp":"2021. március. 29. 11:00","title":"Beszélő viszonyban vannak, de acsarkodnak is a világhatalmak vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","shortLead":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","id":"20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f6c13-eef5-4a7a-b916-20a4793a0d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","timestamp":"2021. március. 29. 20:16","title":"Itt a játék, amiben bárhová rakhatjuk a Szuezi-csatornában rekedt teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]