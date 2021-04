Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem tudott lemászni a fáról. ","shortLead":"A férfi nem tudott lemászni a fáról. ","id":"20210401_tuzoltok_favago_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae31a74-d3c5-45d9-841b-039064aececb","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_tuzoltok_favago_serules","timestamp":"2021. április. 01. 16:21","title":"Tűzoltók mentették meg a favágót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c06963-2284-4d47-aa9b-1717d71027e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Tessék, a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi újdonság az, ahogy lerakják a szállított csomagot.","shortLead":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi...","id":"20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b93d2-6890-4ed6-b710-2d44e2e905aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. április. 02. 12:03","title":"Videó: Száguldozó robotokat fejlesztettek a németek, így bánhatnak majd a csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea06ae49-a2d8-460e-9f07-1e07f9e7f104","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez lesz a második üzemképes példány a világon.","shortLead":"Ez lesz a második üzemképes példány a világon.","id":"20210401_kiralytigris_harckocsi_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea06ae49-a2d8-460e-9f07-1e07f9e7f104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbcdc8d-5ce0-4346-8024-3836e557669f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_kiralytigris_harckocsi_svajc","timestamp":"2021. április. 01. 17:53","title":"Helyreállítanak egy ritka Királytigris harckocsit Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]