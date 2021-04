Míg egyfelől bizonyos OnePlus okostelefonok (OnePlus 9) immár specifikációikban és áraikban is a legnagyobbak (Samsung, Apple) prémiumkategóriás készülékeivel versengenek, a gyártó továbbra is gondol a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra, és középkategóriás telefonokat is kibocsát. A Nord márkájú készülékek igen jó fogadtatásra is találtak.

Úgy tudni, hogy a OnePlus ebben az évben is kiad majd Nord márkájú telefonokat, azonban egy korábban beharangozott modell hiányozni fog ezek közül. A OnePlus Nord speciális változatáról (Special Edition, SE) van szó, amelynek egyébként – a korábbi hírek szerint – mostanában kellett volna megjelennie.

A OnePlus Nord SE-ről még tavaly decemberben számolt be egy tipster, aki még azt is tudni vélte, hogy a különleges kiadáshoz, ami azért kicsit másmilyen, mint a OnePlus Nord, egy Los Angeles-i grafikus, Joshua Vides segítségét is kérték. Bár kép sosem jelent meg erről a készülékről, azonban a Twitteren felbukkant a doboza.

© Twitter/Albacore

A OnePlus Nord SE hírét megszellőztető tipster most viszont arról számolt be, hogy a forrásai úgy értesítették, nem lesz ilyen OnePlus Nord SE, de azt nem tudni, milyen ok állhat a háttérben. Magát a OnePlus Nord SE elnevezést viszont a gyártó nem vetette el, csak majd valamilyen más modell kaphatja meg. Mindenesetre a OnePlus most inkább a Denniz kódnevű OnePlus Nord 2-vel van elfoglalva, ami pár hónapon belül napvilágot is láthat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.