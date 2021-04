Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","shortLead":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","id":"20210406_nyitas_ikea_mobelix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525287d-2035-44db-a0ab-548ae7b03f01","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_nyitas_ikea_mobelix","timestamp":"2021. április. 06. 20:12","title":"Az IKEA még nem nyit, a Möbelix szerdától már várja a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között – közölte a WHO.","shortLead":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között...","id":"20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f454330-f7ac-46f3-889b-bf863025993a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 21:13","title":"WHO: Lehetséges, de nem megerősített az AstraZeneca és a vérrögök közötti kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy kiderüljön a szexuális irányultságuk.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy...","id":"20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d5d93-a9a1-430a-80fa-25add90cabe4","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","timestamp":"2021. április. 06. 18:58","title":"Kate Winslet: Elegem van abból, hogy nem beszélhetek őszintén a leszbikus filmszerepemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","shortLead":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","id":"20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3aaec-c73e-4650-b19a-c72647eed85f","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","timestamp":"2021. április. 08. 09:07","title":"Elképesztő összegért kelt el egy ritka Superman-képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak kiberbiztonségi szakemberek, melyeket kihasználva a támadók átvehetik a hatalmat a honlap fölött.","shortLead":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak...","id":"20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886f825-9698-4904-8b98-cec6dc0e6106","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","timestamp":"2021. április. 07. 08:03","title":"Több mint 7 millió weboldalhoz kell hozzányúlni két csúnya hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","shortLead":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","id":"20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329080cb-be37-4752-a93b-6fb66e8cbf93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","timestamp":"2021. április. 07. 12:21","title":"Magyarországon elsőként: elindult a Google Pay a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","shortLead":"Jan Blatny már a harmadik egészségügyi tárcavezető volt a Babis-kormányban.","id":"20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106ff30d-fbbb-4a7d-897b-41b4b8949e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aece7859-313f-4c9f-8f6b-5e2e6b234a74","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Menesztettek_a_cseh_egeszsegugyi_minisztert","timestamp":"2021. április. 07. 15:51","title":"Menesztették a cseh egészségügyi minisztert, aki nem engedélyezte a kínai és orosz vakcinák használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]