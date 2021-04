Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fidesz-közeli vállalkozóval, a korábbi összeg háromszorosáért takaríttat a Szegedi Tudományegyetem
272 koronavírusos beteg hunyt el, 4814 új fertőzöttet találtak ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. 272 koronavírusos beteg hunyt el, 4814 új fertőzöttet találtak
Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. Ezt jelzi előre, hogy a Föld talajainak már csak töredéke termőképes. Ezért pedig nem csak a klímaváltozás felel, a tápanyagot és az élőhelyet biztosító talaj leromlását az emberiség okozza. Mezőgazdasági kultúrsivatag lehet a Kárpát-medencéből - videó
Foci Eb: Telt ház is lehet a budapesti meccseken?
Szijjártóék bekérették a német ügyvivőt Petry Zsolt ügyében
Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából A PDSZ megakadályozná az április 19-i iskolanyitást. A Szegedi Tudományegyetem vizsgálja professzora ügyét. Éleződik az orosz-ukrán konfliktus. Meghalt Szomjas György filmrendező. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.
Hétmillió magyar kaphatja meg az oltást júniusig. A Szegedi Tudományegyetem vizsgálja professzora ügyét.
Radar 360: Orbán szerint csak az oltásokkal jöhet vissza a béke
Új szolgáltatást tesztel a Facebook, a Hotline lesz az új Clubhouse