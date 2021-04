Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot kapnak – legalábbis erről árulkodik egy brit kutatás.","shortLead":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot...","id":"20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa3560f-f06e-4c63-9704-ff659972e986","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","timestamp":"2021. április. 13. 08:39","title":"Egy asztmásoknál már bevált gyógyszer látványosan gyorsíthatja a koronavírus-betegek felépülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","shortLead":"Az iparművész 85 éves korában hunyt el – a gyászhírt a Facebookon közölte a családja. ","id":"20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde206ef-b212-4f5a-abd8-0eafaeaf392e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Meghalt_Szabo_Laszlo_a_tevemaci_megalkotoja","timestamp":"2021. április. 12. 09:16","title":"Meghalt Szabó László, a Tévémaci megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is felvet, amelyeket a cég igyekezett megválaszolni.","shortLead":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is...","id":"20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a7212-1077-44d1-b77e-0a88e0148d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","timestamp":"2021. április. 12. 18:03","title":"Hirdetésekhez is használja a felhasználók beszédét a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","shortLead":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","id":"20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025ffab7-2a32-4df7-a992-4d8c3ffbdd96","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","timestamp":"2021. április. 11. 21:11","title":"Az olasz Corriere szerint az AstraZeneca egyelőre nem válaszol az EU-nak, mikor szállít elegendő vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","shortLead":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","id":"20210412_japan_olimpia_tokio_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547317a6-2a0e-4b4f-a735-ce7493ac826f","keywords":null,"link":"/sport/20210412_japan_olimpia_tokio_torles","timestamp":"2021. április. 12. 11:41","title":"Törölné vagy újra elhalasztaná az olimpiát a japánok közel háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","shortLead":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","id":"20210412_navalnij_ehsegsztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380f6e20-7f56-4008-817b-18b550cfe8fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_navalnij_ehsegsztrajk","timestamp":"2021. április. 12. 18:51","title":"Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett magának sajátot. Mára a világ egyik legígéretesebb autóipari techcégének tulajdonosa.","shortLead":"Austin Russel azzal kezdte, hogy 12 évesen egy Nintendo DS-t megpróbált mobiltelefonná alakítani, mert nem vehetett...","id":"20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f98fd8-a0d7-4917-a168-598778f1caa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7ee7f7-83d5-4bd2-b190-36b5c3efda29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Bemutatjuk_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardost_aki_sajat_erejebol_lett_az","timestamp":"2021. április. 11. 18:12","title":"Bemutatjuk a világ legfiatalabb új dollármilliárdosát, aki saját erejéből lett az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]