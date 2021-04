Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 11 fok várható.","shortLead":"Legfeljebb 11 fok várható.","id":"20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de35b5b3-9842-4a14-8838-2e5418849210","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. április. 15. 05:12","title":"Hűvösnek, borongósnak ígérkezik a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi piacoknak köszönhető a látványos növekedés.","shortLead":"A külföldi piacoknak köszönhető a látványos növekedés.","id":"20210415_danubia_pharma_sinopharm_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e0086-6b02-4d2e-a61b-9a2585c99eea","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_danubia_pharma_sinopharm_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 08:35","title":"Közel tízszeresére ugrott tavaly a Sinopharm-vakcinát beszerző magyar cég árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","id":"202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f251b-5773-4c8f-9ef8-542874827de7","keywords":null,"link":"/360/202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","timestamp":"2021. április. 15. 12:00","title":"Nem áll meg a könyvpiaci terjeszkedésben a kormányzati agytröszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint az intézmények központi iránymutatásra várnak.","shortLead":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint...","id":"20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153acd2a-d44c-4e4c-b798-9039c0ecbe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","timestamp":"2021. április. 14. 11:59","title":"Kiképeztek több mint kéttucat önkéntest, de a kórházak egyelőre nem fogadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte a maga készítette tankönyveket.","shortLead":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte...","id":"20210414_tankonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e4034b-4074-4a4d-8fe9-b845cf9e1d1c","keywords":null,"link":"/360/20210414_tankonyv","timestamp":"2021. április. 14. 13:15","title":"Egyetlen saját tankönyvét sem buktatta meg az állami hivatal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]