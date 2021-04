Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","shortLead":"A börtönben halt meg 82 évesen a világ egyik legnagyobb csalója.","id":"20210414_Bernie_Madoff_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a760ea-14de-4b97-babd-101f6d536faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbec602-9c7b-48d9-b7fe-0667ad853183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Bernie_Madoff_halal","timestamp":"2021. április. 14. 16:56","title":"Meghalt Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","shortLead":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","id":"20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4709b0b2-ab43-4bb1-b85d-2aeb20e8e85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 19:13","title":"Megjelent a rendelet: este fél 10-ig lehetnek majd nyitva a teraszok, védettségi igazolványt egyelőre nem írtak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre mindkét helyszínen korlátozások vannak a koronavírus világjárvány miatt. ","shortLead":"Egyelőre mindkét helyszínen korlátozások vannak a koronavírus világjárvány miatt. ","id":"20210416_Elmarad_a_Forma1es_Kanadai_Nagydij_Torokorszag_lehet_a_beugro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674b415-75c9-41dc-9b38-c719229feeff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Elmarad_a_Forma1es_Kanadai_Nagydij_Torokorszag_lehet_a_beugro","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Elmarad a Forma-1-es Kanadai Nagydíj, Törökország lehet a beugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált a figyelmeztetésre.","shortLead":"Egy kiberkutató már két éve értesítette a CS:GO-t is kiadó Valve-t egy komoly sérülékenységről, de a cég nem reagált...","id":"20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ea233-2c62-431e-9450-7de523988efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_counter_strike_global_offensive_cs_go_hiba_hackerek_valve","timestamp":"2021. április. 14. 09:33","title":"Óriási hiba van a Counter-Strike rendszerében, hackerek juthatnak be vele a számítógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3caa07a-a04f-487d-a683-26d63e4a66ea","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak...","id":"202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3caa07a-a04f-487d-a683-26d63e4a66ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca8981-32db-442a-a93a-6a442354f06a","keywords":null,"link":"/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Ha az ellenzék hatalomra jut, jogállami forradalom nélkül legfeljebb biciklisávokat festhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","shortLead":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","id":"20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af53cb1-073a-4862-9bb8-d490881b0414","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","timestamp":"2021. április. 14. 08:23","title":"Megkapta Majka is az oltást, maga Merkely Béla oltotta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli a járványról szóló híreket, kívülről fújja a választ.","shortLead":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli...","id":"20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e8680b-c7ed-4fb1-b488-e918da052d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 12:58","title":"Operatív törzs: A védettségi igazolvány nem mentesít a karanténkötelezettség alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. ","shortLead":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő...","id":"20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350224f6-1154-47da-b377-4595d55a8b49","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","timestamp":"2021. április. 14. 11:09","title":"Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]