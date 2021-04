Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","shortLead":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","id":"20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da971d5-8e62-4461-bf63-63f13b468b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Újabb Hertha-játékos fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","shortLead":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","id":"20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfeaf84-ccbc-42ff-a8fb-e5111119ec0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","timestamp":"2021. április. 15. 12:36","title":"Három híresség is elmondja a kormány videójában, hogy miért fontos a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Választási Iroda is több milliárd forintot kap a rendkívüli tartalékból, a járvány elleni alapból pedig az egyetemeknek adják a legtöbb pénzt.","shortLead":"Egy szerda esti kormányhatározattal osztottak szét néhány milliárd forintot. A hírszerzés, a Bethlen Gábor Alap és...","id":"20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f76e6c-1fea-490a-a31f-c80943b803f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Egyetemi_beruhazasokra_koltenek_a_jarvany_elleni_vedekezesi_alapbol_3_milliard_forintot","timestamp":"2021. április. 14. 21:32","title":"Egyetemi beruházásokra költenek a járvány elleni védekezési alapból 3 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen engedni embereket a templomokba.","shortLead":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen...","id":"20210414_reformatus_templomok_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d71c9eb-6fac-4a12-96c1-284d66a114c2","keywords":null,"link":"/elet/20210414_reformatus_templomok_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 17:48","title":"Május 2-án nyithatják ki a református templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1ae82-adad-457d-b4f2-280cb4cbbaa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szlovák kormányfőhelyettes arról számolt be, hogy az akadémia orvosbiológiai központja által készített 14 tesztből a tizennegyedikben is jelesre vizsgázott az oltóanyag.","shortLead":"A szlovák kormányfőhelyettes arról számolt be, hogy az akadémia orvosbiológiai központja által készített 14 tesztből...","id":"20210415_matovic_szputnyik_vakcina_szlovak_tudomanyos_akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1ae82-adad-457d-b4f2-280cb4cbbaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba987284-7629-43e0-81db-f90bafaee67d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_matovic_szputnyik_vakcina_szlovak_tudomanyos_akademia","timestamp":"2021. április. 15. 21:58","title":"Matovic: Megfelelt a Szputnyik vakcina a Szlovák Tudományos Akadémia tesztelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","shortLead":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","id":"20210415_Bank_OTP_Szlovenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb9d3f0-dc08-4002-9b4c-c8dac5ed27cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Bank_OTP_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 15. 12:46","title":"Bankot vehet az OTP Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","shortLead":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","id":"20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04526-a45a-421f-9b87-d6282accd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","timestamp":"2021. április. 16. 08:02","title":"Felnyíló hídon ugratott át egy sietős autós Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]