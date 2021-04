Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","shortLead":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","id":"20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc04f5-524a-4b51-972f-6b68707c083c","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 07:32","title":"A Belügyminisztérium szerint korai arról kérdezni, mire jó a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus többek között arról beszélt a múlt héten, hogy már a magyar orvosoknak is választaniuk kell, kit rakjanak lélegeztetőgépre, helytelenítette, hogy a sajtót kizárják a kórházakból, és kritizálta Orbán Viktor kijelentését is. ","shortLead":"A toxikológus többek között arról beszélt a múlt héten, hogy már a magyar orvosoknak is választaniuk kell, kit rakjanak...","id":"20210416_Etikai_allasfoglalas_Zacher_Gabor_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcae1b59-2bc7-4128-86a6-6063ba1b3616","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Etikai_allasfoglalas_Zacher_Gabor_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 16. 07:51","title":"Etikai állásfoglalást kért Zacher Gábor nyilatkozatáról Kásler főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek februárban, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal...","id":"20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fab3ce-cf21-4593-9ccd-cd2161c1cd2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","timestamp":"2021. április. 15. 09:07","title":"Óriásit zuhant a magyar építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a hvg360-nak. Velkey György arról beszélt, igaz vannak súlyosabb koronavírusos betegeik, közülük csak keveseket kell lélegeztetni. A Kórházszövetség elnökhelyettese úgy látja, bár a találkozásoknak van kockázata, a gyerekek szocializációja miatt is fontos, hogy mihamarabb visszatérjenek az iskolákba. ","shortLead":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója...","id":"20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6f6863-50e7-491d-8df8-df13c2d29ecb","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","timestamp":"2021. április. 16. 13:00","title":"Élesben Velkey Györggyel: Leginkább túlsúlyos kamaszok kerülnek a gyermekintenzívre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új karravalója.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új...","id":"20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b4507-f605-4d51-b595-e9f026086ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","timestamp":"2021. április. 16. 08:03","title":"Ez az óra folyamatosan méri, hogy van-e láza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]