[{"available":true,"c_guid":"bbeba40f-f33b-4b41-a60b-587d2e712384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint Chauvin \"túlzott és ésszerűtlen erőt\" alkalmazott George Floyd letartóztatásakor.","shortLead":"A vád szerint Chauvin \"túlzott és ésszerűtlen erőt\" alkalmazott George Floyd letartóztatásakor.","id":"20210329_Derek_Chauvin_Georg_Floyd_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbeba40f-f33b-4b41-a60b-587d2e712384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162bc22-5c94-4b86-a442-7fd627552e32","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Derek_Chauvin_Georg_Floyd_per","timestamp":"2021. március. 29. 22:02","title":"Jerry Blackwell: Derek Chauvin elárulta a jelvényét, amikor Georg Floyd nyakán és hátán térdelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható készítményeket hamisítottak.","shortLead":"Az elkövetők egy családi házban alakítottak ki labort, ahol vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható...","id":"20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99568684-2ec7-4f73-a2fa-56edc4512791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670e385e-5aa3-47f9-9d46-e28d7e0ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_zsambek_hamis_gyogyszer_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 14:23","title":"Illegális gyógyszergyárra csapott le a rendőrség Zsámbékon, 9 millió tablettát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","shortLead":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","id":"20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4909f48-e1d2-4127-b56b-170369ab2480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","timestamp":"2021. március. 30. 10:03","title":"A végén még jól is jöhet az Intelnek az ARM-invázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas halálozási arány az immunológus szerint azt mutatja, hogy a magyar egészségügy nagyon rossz állapotban van.","shortLead":"A magas halálozási arány az immunológus szerint azt mutatja, hogy a magyar egészségügy nagyon rossz állapotban van.","id":"20210329_falus_andras_immunologus_koronavirus_jarvany_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1724f0ec-231b-4b55-a1a9-3b17622697fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_falus_andras_immunologus_koronavirus_jarvany_covid19","timestamp":"2021. március. 29. 08:15","title":"Falus András: A poszt-Covid szindróma ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e980ab8f-8ddc-40f4-8508-75f6559f8092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sportoló fotósként is tevékenykedett, valószínű, hogy ezért tartott a csapattal.","shortLead":"A sportoló fotósként is tevékenykedett, valószínű, hogy ezért tartott a csapattal.","id":"20210330_david_hovarth_snowboard_helikopter_baleset_petr_kellner_alaszka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e980ab8f-8ddc-40f4-8508-75f6559f8092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15443076-6334-42b2-a3ca-966e7818932b","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_david_hovarth_snowboard_helikopter_baleset_petr_kellner_alaszka","timestamp":"2021. március. 30. 17:56","title":"A snowboardos David Horváth a cseh milliárdost ért helikopter-baleset túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki demokrataként tud nyerni egy színrepublikánus államban, ezért sokszor kiszavaz pártja frakciójából.","shortLead":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin...","id":"202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd9a9b-47a1-4f7e-9166-6ebd988c6e18","keywords":null,"link":"/360/202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","timestamp":"2021. március. 30. 16:00","title":"A demokrata szenátor, aki nélkül Joe Biden is tehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]