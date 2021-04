Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint a tavalyi év volt a legnyugodtabb és a legcsendesebb az óceánok élőlényei számára. ","shortLead":"Kutatók szerint a tavalyi év volt a legnyugodtabb és a legcsendesebb az óceánok élőlényei számára. ","id":"20210417_Volt_pozitiv_hatasa_a_vilagjarvanynak_csendesebbek_lettek_az_oceanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4feab3-8538-4691-b470-857acad4f00b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Volt_pozitiv_hatasa_a_vilagjarvanynak_csendesebbek_lettek_az_oceanok","timestamp":"2021. április. 17. 19:56","title":"Volt pozitív hatása is a világjárványnak: elcsendesültek az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb a korszakos művészhez.","shortLead":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb...","id":"202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abc49-ba52-4300-b553-13a67c71120e","keywords":null,"link":"/360/202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","timestamp":"2021. április. 17. 11:10","title":"Frank Zappa világa, avagy üdv a felfoghatatlan zenék birodalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem jelentek meg, így szkennerek sincsenek. Úgy tudjuk, applikáció készül erre a célra.","shortLead":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem...","id":"20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7212b8-edae-4ed9-8b20-62d032311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","timestamp":"2021. április. 17. 13:00","title":"Olyan új előírás nehezíti a magyar szállodák életét, amelynek jelenleg, ha akarnának sem tudnak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Martín Vizcarrát tíz évre kizárták minden közhivatalból a botrány miatt. Ő úgy érvelt: bátor tettet hajtott végre.","shortLead":"Martín Vizcarrát tíz évre kizárták minden közhivatalból a botrány miatt. Ő úgy érvelt: bátor tettet hajtott végre. ","shortLead":"Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház oldalán egy személyes hangú írásban, de a teljes társulat nevében búcsúzik...","id":"20210416_Vidnyanszky_Attila_Torocsik_Maritol_bucsuzik_Elkepedve_figyeltuk_azt_az_erot_amit_a_szerepen_keresztul_mutatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951e340e-6df9-43b1-8d08-768617072706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9e768-4474-4fe6-b007-3a35ce643171","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Vidnyanszky_Attila_Torocsik_Maritol_bucsuzik_Elkepedve_figyeltuk_azt_az_erot_amit_a_szerepen_keresztul_mutatott","timestamp":"2021. április. 16. 09:27","title":"Vidnyánszky Attila búcsúzik Törőcsik Maritól: Elképedve figyeltük azt az erőt, amit a szerepén keresztül mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]