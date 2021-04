Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás és a biztonság ára. Vélemény. ","shortLead":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás...","id":"202115_elojogok_azuj_normalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e796be52-d97c-4564-a92b-4385faacc6d0","keywords":null,"link":"/360/202115_elojogok_azuj_normalis","timestamp":"2021. április. 15. 15:00","title":"Seres: Előjogok – az új normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","shortLead":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","id":"20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201ea7b-5e63-42e6-a4de-bdbfd2249fde","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","timestamp":"2021. április. 15. 12:44","title":"Rövidnadrágban twerkelő táncosok miatt került bajba az ausztrál hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","shortLead":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","id":"20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c693a58-b272-4212-bc10-60c387211f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","timestamp":"2021. április. 15. 09:21","title":"Itt a BMW 128tii, a maga nem szerény 313 lóerejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.



","shortLead":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat...","id":"20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc60be-7b57-43b7-bb96-02ba5e15b772","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","timestamp":"2021. április. 15. 13:30","title":"Ön is elvárások csapdájában vergődik? Van remény a szabadulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","shortLead":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","id":"20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d94e731-19e2-49b3-8417-7666aa137853","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","timestamp":"2021. április. 16. 21:41","title":"Gulyás: Következőnek a papok és lelkészek kapnak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c1daf-4846-46cc-a2a4-e3a5cc6c4e23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy újabb nap a home office intézményében.","shortLead":"Csak egy újabb nap a home office intézményében.","id":"20210415_e_cigaretta_parlament_kepviselo_videohivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21c1daf-4846-46cc-a2a4-e3a5cc6c4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21502a9-a13e-46ba-ac5f-5def899996d5","keywords":null,"link":"/elet/20210415_e_cigaretta_parlament_kepviselo_videohivas","timestamp":"2021. április. 15. 18:11","title":"E-cigivel a szájában, az ágyában fekve jelentkezett be a parlamenti vitára egy észt képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4633932-6d92-4d1c-b37c-779263aff516","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Tehetsége mellett természetessége, szerénysége, embersége, életigenlése, humora mind hozzátartozott ahhoz, hogy Törőcsik Mari nemcsak az egyik legnagyszerűbb színésszé, de még életében legendává válhatott. A vele készült beszélgetőkönyvből, régi interjúkból és újságcikkekből válogatva emlékezünk rá.","shortLead":"Tehetsége mellett természetessége, szerénysége, embersége, életigenlése, humora mind hozzátartozott ahhoz...","id":"20210416_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4633932-6d92-4d1c-b37c-779263aff516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d71a0-43f7-40ad-b54e-630a79a7a5d9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Törőcsik Mari az élet hihetetlen szeretetét adta nekünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]