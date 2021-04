Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. 