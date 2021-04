Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ab79bae-1d07-484e-83f0-83346f54bfc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zeneipari szövetség szerint a szektornak jutott támogatások “összegükben messze elégtelenek és sokszor rosszul célzottak voltak”.","shortLead":"A zeneipari szövetség szerint a szektornak jutott támogatások “összegükben messze elégtelenek és sokszor rosszul...","id":"20210419_music_hungary_szovetseg_zeneipar_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab79bae-1d07-484e-83f0-83346f54bfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0403f85-d3c0-465b-ad06-70980def4bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_music_hungary_szovetseg_zeneipar_tamogatas","timestamp":"2021. április. 19. 06:15","title":"Music Hungary: A zeneipar nincs megmentve, a támogatások elégtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet a háttérben.","shortLead":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet...","id":"20210419_koronavirus_alapbetegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620703b8-2df0-488e-b839-363b654dcc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_koronavirus_alapbetegsegek","timestamp":"2021. április. 19. 08:23","title":"Egyre több „alapbetegség” nélküli áldozatot szed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében zajló folyamatot tették pofonegyszerűvé. ","shortLead":"Az újítók a Szilícium-völgy legértékesebb startupját építették fel, az online fizetés során a tranzakciók hátterében...","id":"202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b888681-6492-4335-911c-1746ee3dd4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bf72d-65f6-4143-b720-8458853def2f","keywords":null,"link":"/360/202115__stripe__online_fizetes__ahatterben_zakatol__ir_hoskoltemeny","timestamp":"2021. április. 18. 13:30","title":"95 milliárd dollárt hozott egy ír testvérpár hétsornyi kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","shortLead":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","id":"20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5757f31-4364-4851-8286-1e8b1357577e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","timestamp":"2021. április. 19. 15:55","title":"15 millió forintot kínált menyének, ha lemond a gyerekeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4badb-11a9-4c29-91a2-071dab4247e4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Páneurópai konzultációra hívják az uniós intézmények az európai polgárokat – az ehhez segítséget nyújtó online platform mostantól elérhető és használható. ","shortLead":"Páneurópai konzultációra hívják az uniós intézmények az európai polgárokat – az ehhez segítséget nyújtó online platform...","id":"20210419_Matol_lehet_Europa_jovojebe_beleszolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4badb-11a9-4c29-91a2-071dab4247e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27c3011-ae59-4515-a323-85c5ec57c79c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210419_Matol_lehet_Europa_jovojebe_beleszolni","timestamp":"2021. április. 19. 14:43","title":"Mától lehet Európa jövőjébe beleszólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]