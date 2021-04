Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült a part mellé.","shortLead":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült...","id":"20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75142a2b-73b1-4153-bace-03430200ea63","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","timestamp":"2021. április. 22. 10:10","title":"Betonfalat emeltek közvetlenül a partra az agárdi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait. Miközben rejtély, mit tervez az orosz állami nagytulajdonos a céggel, a magyar kormány – látszólag – elhatárolódik az eseményektől.","shortLead":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait...","id":"20210421_Dunaferr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da538a6d-7c7f-4fb3-82a0-c362491f8c7a","keywords":null,"link":"/360/20210421_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 21. 15:00","title":"Állami beavatkozásra lehet jó ürügy a zavaros Dunaferr-belháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható vakcinaszállítmányokról volt szó az európaügyi miniszterek tanácskozásán.","shortLead":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható...","id":"20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5f1-246b-44ca-a4e5-34ed563d4b54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","timestamp":"2021. április. 20. 20:59","title":"Az újságírókat védeni kell - jogállami vitát folytattak a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","shortLead":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","id":"20210422_plagium_balazs_klari_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f438401-24a2-4e23-ae7e-9f5ac2a0745a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_plagium_balazs_klari_per","timestamp":"2021. április. 22. 19:11","title":"Plágium miatt perli Balázs Klárit egy francia zeneszerző, az énekesnő elismerte tettét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]