[{"available":true,"c_guid":"6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","shortLead":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","id":"20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c41f397-6f9a-434a-b958-2469942eed10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 08:06","title":"Nyolc baleset és mind ugyanott – tanulságos videót adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett.","shortLead":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón...","id":"20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfa1ba-b37d-40bf-b87b-a6d0f3b9388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 21. 10:48","title":"Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv. Az elit Szuperligájában ugyanis a hagyományok megcsúfolását és a csupasz pénzéhséget látó szurkolók fellázadtak, s az alapítók felét adó angol klubok kihátrálásával értelmét vesztette a kísérlet. ","shortLead":"Két nap alatt összeomlott az európai labdarúgás történetének legnagyobb és legellentmondásosabb reformjáról szőtt terv...","id":"20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eb83663-93c2-4946-8b4c-767e8e5507b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4709a6-1524-4aaa-a659-168a955a3f5d","keywords":null,"link":"/360/20210421_A_futballszurkolok_lazadasa_elsoporte_a_milliardos_Szuperliga_otletet","timestamp":"2021. április. 21. 11:30","title":"A futballszurkolók lázadása elsöpörte a milliárdos Szuperliga ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális lehetőségként egy külföldi utazás lehetősége. A Bank360 elemzői ezért megvizsgálták: számít-e egy utasbiztosítási megkötésénél a védettségi igazolvány, valamint hogy mi történik, ha a járvány miatt karanténba kerülünk, esetleg külföldön betegszünk meg a vírussal.","shortLead":"Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális...","id":"20210421_utasbiztositas_koronavirus_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e768b2-de8d-40e4-9e8e-d6ac6d926d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_utasbiztositas_koronavirus_bank360","timestamp":"2021. április. 21. 15:55","title":"Így kezelik az utasbiztosítók, ha külföldön betegszünk meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8308485-47bb-48f9-8a72-936e288fd37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus 68 éves volt.","shortLead":"A politikus 68 éves volt.","id":"20210422_koronavirus_dk_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8308485-47bb-48f9-8a72-936e288fd37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cc6017-23d4-4af4-8f4c-4a7d83bc323a","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_dk_kepviselo","timestamp":"2021. április. 22. 10:50","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el a DK dunaújvárosi képviselője, Utassy Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte. Januárban mint különös visszaesőt 13 évre ítélték első fokon, ami ellen hiába fellebbezett, másod okon is ugyanennyit kapott. ","shortLead":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte...","id":"20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ada53-6209-498d-83cf-afd1b4b3a4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","timestamp":"2021. április. 21. 12:05","title":"13 évre ítéltek egy visszaeső pedofil apát, aki 3 és 8 éves korában is szexuálisan bántalmazta a kislányát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]