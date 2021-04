Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási segítséget.","shortLead":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási...","id":"20210421_hold_talaj_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e30eff-77e4-49dd-b1b4-2930bb1c8158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_hold_talaj_oxigen","timestamp":"2021. április. 21. 18:03","title":"A Hold talajából állít elő oxigént egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e023b1a-253f-4687-b374-21e83faf1464","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság közúti veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A hatóság közúti veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.","id":"20210422_buggy_halasztelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e023b1a-253f-4687-b374-21e83faf1464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ce7829-2e96-469d-85db-3f36ae7dcaf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_buggy_halasztelek","timestamp":"2021. április. 22. 14:55","title":"Majdnem elütött egy gyalogost egy buggys, aki felismeri, jelezze a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte sértetlenül, amelyet már tíz éve kivontak a forgalomból.","shortLead":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte...","id":"20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694b8ab-4876-4e6b-954d-15f7e5abb48b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","timestamp":"2021. április. 23. 10:39","title":"Nyolcvan zsáknyi műanyaghulladékot gyűjtöttek össze a Szentendrei-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke erről az Azonnalinak adott interjúban beszélt.","shortLead":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh...","id":"20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851562-aad9-4991-9ebb-53f028c96131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 15:23","title":"Parragh László: Napi tizenöt-húszmilliárd forintba kerül, hogy válság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem ért véget.","shortLead":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem...","id":"20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd340d82-6202-41a2-82b9-65c7bd341ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 13:23","title":"Müller Cecília elrendelte a tömeges oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","shortLead":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","id":"20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82b07b-c85d-448a-a47b-53afbbfcaba0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","timestamp":"2021. április. 22. 08:32","title":"Pert nyert a Hell Energy egy uniós bíróságon, mely során az ítéletbe foglalták azt is, hogyan gondolkodnak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]