[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","shortLead":"Nem fogják úgy ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat, mint a rendvédelmiseket.","id":"20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675368fb-1d3b-4bf4-84e7-1141cd8e9002","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_okfo_nyilatkozat_level_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. április. 23. 17:02","title":"Tévedésből kért beleegyező nyilatkozatot megbízhatósági vizsgálathoz a kórházi főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot viselt. Segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoznak ellene. ","shortLead":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot...","id":"20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4200599-fe15-43cb-a3ee-5f74f5faa4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","timestamp":"2021. április. 23. 08:17","title":"Nem segített, csak lefotózta a gödörbe esett férfit, aki később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport. A megszerzett adatokért cserébe most is pénzt követelnek a bűnözők.","shortLead":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport...","id":"20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e7caf-9425-4b12-b9d1-98ded2500dab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. április. 23. 09:33","title":"Ellopták az Apple terveit, 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","shortLead":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","id":"20210424_kave_haztartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd87a17-e647-4bd9-ad2a-86c97cf442c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_kave_haztartas","timestamp":"2021. április. 24. 09:44","title":"Havi háromezer forintot költenek a magyarok otthoni kávézásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos ellenanyag-vizsgálatot követően háromezer forintért új igazolványt kérhetnek.","shortLead":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos...","id":"20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e24fdd1-d4a6-400c-9072-277f8816b3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. április. 23. 15:19","title":"Telex: Nem hosszabbítható meg a lejárt védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","shortLead":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","id":"20210424_izrael_koronavirus_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1924cd-b4ad-42c5-932a-d95ff256d7ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_izrael_koronavirus_statisztika","timestamp":"2021. április. 24. 13:18","title":"Tíz hónap után nincs új áldozata a koronavírusnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","shortLead":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","id":"20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4034c1-9002-44af-a489-3d2dcd5ff13d","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","timestamp":"2021. április. 22. 21:56","title":"Ibrahimovic szerződést hosszabbított a Milannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3ccbe-5c51-457b-a668-6dce23d400fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a japán gyártó elkészíti a GR Yaris nagytestvérét.","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a japán gyártó elkészíti a GR Yaris nagytestvérét.","id":"20210423_a_golf_gti_baberjaira_torhet_a_300_loeros_toyota_gr_corolla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e3ccbe-5c51-457b-a668-6dce23d400fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad31c66-0864-4471-b872-557c4c11d140","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_a_golf_gti_baberjaira_torhet_a_300_loeros_toyota_gr_corolla","timestamp":"2021. április. 23. 11:21","title":"A Golf GTI babérjaira törhet a 300 lóerős Toyota GR Corolla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]