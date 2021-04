Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35c14d4a-9c1b-4435-8869-a275f8546374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár eddig szinte semmilyen információ nem szivárgott ki az Asus közelgő új csúcsmobiljáról, a ZenFone 8-ról, most maga a vállalat jelentette be magyar idő szerint pénteken este, mikor mutatja be a készüléket.","shortLead":"Bár eddig szinte semmilyen információ nem szivárgott ki az Asus közelgő új csúcsmobiljáról, a ZenFone 8-ról, most maga...","id":"20210423_asus_zenfone_8_bemutato_premier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c14d4a-9c1b-4435-8869-a275f8546374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae6c4c-04d9-4ffb-a3f1-b7f530e4901a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_asus_zenfone_8_bemutato_premier","timestamp":"2021. április. 23. 22:10","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az újabb csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem volt jellemző diplomáciai körökben.","shortLead":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem...","id":"20210424_oroszorszag_smalldickenergy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5d7e1-80ea-49ed-9f61-70c84f2bb02c","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_oroszorszag_smalldickenergy","timestamp":"2021. április. 24. 15:18","title":"Megdöbbentő kifejezéssel reagáltak az oroszok arra, hogy a balti államok támogatják Csehországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","shortLead":"A BRFK-t is elérte a Jerusalema-kihívás.","id":"20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1ca8fd-28a2-42f1-8f12-950e9135be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5322164-35cf-414f-b412-4f4acd482303","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_jerusalema_kozlekedesrendeszet","timestamp":"2021. április. 24. 11:46","title":"A Közlekedésrendészet dolgozói is táncoltak egy jót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól és hatalmi pozícióktól függ. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","shortLead":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","id":"20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ca675-3ab8-46af-ab36-941c8dddc102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","timestamp":"2021. április. 25. 13:20","title":"Karácsony minimálbéremelésre és a lakhatási költségek csökkentésére költené az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]