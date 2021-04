Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár gyengébb volt a pár nappal korábbihoz képest, így is okozott károkat.","shortLead":"Bár gyengébb volt a pár nappal korábbihoz képest, így is okozott károkat.","id":"20210424_Ismet_foldrenges_volt_Ausztriaban_a_magyar_hatarhoz_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1324d420-f680-4e9b-8ea6-deecd22f89ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Ismet_foldrenges_volt_Ausztriaban_a_magyar_hatarhoz_kozel","timestamp":"2021. április. 24. 17:20","title":"Ismét földrengés volt Ausztriában, a magyar határhoz közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is csapadékot lehet előállítani, ha egyébként nem esne. A felhők piszkálásának következményei még felettébb bizonytalanok.","shortLead":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is...","id":"202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad226e-8875-4d8d-b509-565bddeec49f","keywords":null,"link":"/360/202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","timestamp":"2021. április. 24. 13:30","title":"Dollármilliárdos üzletté nőtte ki magát az esőcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök vasárnap minden állampolgárt védőoltásra és óvatosságra szólított fel. Az Egyesült Államok közölte, hogy mélyen aggódik az Indiában megnövekedett koronavírusos megbetegedések miatt, és sürgősen segélyt küld Indiába.","shortLead":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök...","id":"20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7560d997-5082-44e3-9696-7666b1294e81","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","timestamp":"2021. április. 25. 10:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Indiában a covid miatt, Amerika segélyt küld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz elméleti fizikust, a hurok-kvantumgravitációs elmélet egyik megalkotóját. Magyarul nemrég megjelent könyve kapcsán beszélgettünk vele.","shortLead":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz...","id":"202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a59311-754c-489f-a7ad-31f6acaf9bce","keywords":null,"link":"/360/202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","timestamp":"2021. április. 25. 08:15","title":"Carlo Rovelli: A \"gondolkodj a saját fejeddel\" mondás egyeseknél a hülyeség ősrobbanását eredményezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]