[{"available":true,"c_guid":"f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye nélkül használják a meghalt gyerekek csontjait. ","shortLead":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye...","id":"20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d39f40-5c70-490f-82b1-ba89abb12351","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","timestamp":"2021. április. 24. 19:05","title":"Botrány az amerikai elitegyetemeknél: rendőrségi akcióban meghalt afro-amerikai gyerekek csontjait használták antropológia kurzusokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c8e190-caec-4b8d-a923-301f2a517bbe","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Idén megint ott egy magyar film címe az Oscar-jelöltek között, de vajon van esélye Mundruczó Kornél filmjének díjra váltani a legjobb színésznő-jelölést? Megkapja végre a szobrot Glenn Close? Milyen Tom Hanks új filmje? Vasárnap bemutatjuk a legjobb film díjának jelöltjeit, ezek pedig a többi kategória legizgalmasabb jelöltjei.","shortLead":"Idén megint ott egy magyar film címe az Oscar-jelöltek között, de vajon van esélye Mundruczó Kornél filmjének díjra...","id":"20210424_oscar_jelolt_filmek_pieces_of_a_woman_vanessa_kirby_meg_egy_kort_mindenkinek_borat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c8e190-caec-4b8d-a923-301f2a517bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6da40-9cd9-46af-96e7-ba0c3dd34b85","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_oscar_jelolt_filmek_pieces_of_a_woman_vanessa_kirby_meg_egy_kort_mindenkinek_borat","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"Lehet ön is sikeres, csak gazemberré kell válni – A legizgalmasabb Oscar-jelölt filmek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz kérdést felvetnek. Van, ahol akkor sem nyitnak ki, ha megtehetnék, és van igazgató, aki szerint a jelenlegi rendelkezések hosszú távon ellehetetlenítik a tervezhető működést.","shortLead":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz...","id":"20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c273a-a6b6-42e8-b11e-b4e9631e3791","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 24. 10:30","title":"„A színházban volt, aki sírt, hogy nem akarja beoltatni magát, akkor elveszti az állását?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében, mint a saját végzettségünk. ","shortLead":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében...","id":"20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1fd97-6f1c-479f-9698-a9dee9bfb540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","timestamp":"2021. április. 24. 15:10","title":"A szülők végzettsége jobban meghatározza a jövedelmünket, mint a diplománk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]