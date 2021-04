Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung nem először birtokolja ezt az elismerést.","shortLead":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung...","id":"20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586bb4af-547d-4d86-a354-18e57b6985ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","timestamp":"2021. április. 24. 14:03","title":"És újra a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki elmondta, mostanában sok új dolgot fedez fel magában.","shortLead":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki...","id":"20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb04a3-04bb-466a-83ff-e7d74dd00136","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","timestamp":"2021. április. 24. 14:29","title":"Osvárt Andrea: Mind jobb-és baloldalon úgy tekintünk egymásra, mint robotokra, gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","shortLead":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","id":"20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12472f6c-b01f-4fce-9f46-7ae3efce0a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","timestamp":"2021. április. 24. 16:45","title":"A férje szúrt le egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","shortLead":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","id":"20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaef5a0-eb09-4f99-961c-97ef82e7dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","timestamp":"2021. április. 26. 05:12","title":"Frances McDormand kapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja sajnos nem túlzottan sikeres.","shortLead":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja...","id":"20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa8d6c-1872-4dba-8aff-70a1c01bdb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","timestamp":"2021. április. 25. 20:03","title":"De hol van kétmilliárd használt Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]