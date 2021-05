Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot. 2021. május. 03. 21:39 10 ezer forintra büntettek egy magyar fiatalt, mert elesett a kerékpárjával Véget ért a Juventus egyeduralma 2021. május. 02. 17:11 Olasz bajnok az Inter A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az "antidemokratikus kormánnyal". 2021. május. 03. 10:05 Az ATV bojkottjára szólít fel Tamás Gáspár Miklós Sarah Jessica Parker nem akarta csak fehér szereplőkkel elmesélni a barátnők történetét a sorozat új évadában. Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat. 2021. május. 03. 13:14 Medve nyomára bukkanhattak Diósjenőn A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe. 2021. május. 03. 10:00 Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához. 2021. május. 03. 13:57 Magyartanár az érettségiről: Az elmúlt évek legszebb feladatsora a mostani A kislány hároméves volt, amikor 14 évvel ezelőtt eltűnt egy portugáliai nyaraláson. 2021. május. 04. 10:07 Madeleine McCann 18. születésnapja jön, a szülei üzentek 2021. május. 04. 10:39 Három új fekete karakter is lesz a Szex és New Yorkban 