Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Házhoz jött a munka.","shortLead":"Házhoz jött a munka.","id":"20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90e968a-bd5e-4d41-8a2f-0327540b2e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e14d53-74c5-490c-b015-a99e0a4ca646","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Langolo_teherautoval_hajtott_be_a_tuzoltosagra_segitsegert_egy_orosz_autos","timestamp":"2021. május. 07. 09:19","title":"Lángoló teherautóval hajtott be a tűzoltóságra segítségért egy orosz autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","shortLead":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","id":"20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60895459-435a-4460-b120-e6d26e22dc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","timestamp":"2021. május. 07. 11:39","title":"Így lát kamerák nélkül is egy csúcstechnológiás önvezető rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","shortLead":"A négylábú szemmel láthatóan inkább egy kis játékra vágyott volna. Mégpedig azonnal. ","id":"20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82410f6-d656-4ab5-b724-639571f7b588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222a925a-d25c-4185-a899-288fe4d58bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Teves_bejelentkezes_kutya_ir_elnok","timestamp":"2021. május. 07. 12:21","title":"Élő tévéinterjút adott az ír elnök, de a kutyája ennek a legkevésbé sem örült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7c3f79-88f7-43d9-b7dc-daaf0fef4112","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Német nyelvi vizsgára középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren jelentkeztek.","shortLead":"Német nyelvi vizsgára középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren jelentkeztek.","id":"20210507_nemeterettsegi_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7c3f79-88f7-43d9-b7dc-daaf0fef4112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8989fd4-9032-46e5-9c40-6d2a3af07e6d","keywords":null,"link":"/elet/20210507_nemeterettsegi_2021","timestamp":"2021. május. 07. 05:05","title":"Érettségi: ma németből vizsgáznak a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban, ahhoz viszont sokkal mélyebbre kell menni, hogy a fiatalokból aktív politikai generáció váljon.","shortLead":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban...","id":"20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5430750-149b-48bc-aeb2-fd6e6066bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","timestamp":"2021. május. 07. 06:40","title":"Egyensúly Intézet: Legyen elektronikus szavazás, a 16 évesek is válasszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","shortLead":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","id":"20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ffe4b-3da1-411b-a92b-554ad46076fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","timestamp":"2021. május. 06. 18:54","title":"Még ránk ijeszt egy hidegfront, de máris jön a nyárias idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Részben európai uniós pénzből a Mosoni-Duna vizével pótolnák a Fertő tavat. Osztrák és magyar környezetvédők együtt tiltakoznak, szerintük ezzel helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a tó kémiai összetételében, ami az élővilág pusztulásához vezethet. A megoldást, amelynek a tervezéséről ma hirdetnek eredményt, ráadásul olyan uniós csomagból finanszírozná a magyar kormány, amelyet még meg sem ítéltek Magyarországnak. ","shortLead":"Részben európai uniós pénzből a Mosoni-Duna vizével pótolnák a Fertő tavat. Osztrák és magyar környezetvédők együtt...","id":"20210507_ferto_to_mosoni_duna_vizpotlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b1c14a-6b92-4573-9aab-1fcdbee6c43c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_ferto_to_mosoni_duna_vizpotlas","timestamp":"2021. május. 07. 11:10","title":"Világörökségi területet veszélyeztethet egy újabb beruházás a Fertő tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Vinnai Balázs","category":"360","description":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","id":"20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883de03c-0254-40e0-b7d0-d4a654ed05be","keywords":null,"link":"/360/20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 07. 15:00","title":"Vinnai Balázs: A technológia, az innováció az egészségüggyel karöltve legyőzheti a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]