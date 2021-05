Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d33b8a-0947-4c53-8d3e-1579c91d6498","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Uj_strategia_a_turizmusban_no_Orban_Rahel_es_kore_befolyasa","timestamp":"2021. május. 05. 11:59","title":"Új stratégia a turizmusban: nő Orbán Ráhel és köre befolyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","shortLead":"A volt megasztárost közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.","id":"20210506_fekete_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef296069-e46f-4aa7-ac74-1f23c8561f13","keywords":null,"link":"/elet/20210506_fekete_david","timestamp":"2021. május. 06. 13:01","title":"Az ügyészség szerint Fekete Dávid egy halálos betegnek adta el a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május végén jöhet el az ideje.

","shortLead":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május...","id":"20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66949a70-ed30-4960-b729-f6332760452f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","timestamp":"2021. május. 06. 13:39","title":"Gulyás elmondta, hogy ötmillió beoltottnál milyen korlátozásokon enyhíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","shortLead":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","id":"20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c99f5-cebf-4260-bcc8-4b68cb2c2c83","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","timestamp":"2021. május. 06. 16:37","title":"Tele van nyunyókákkal a mentőszolgálat gyermekrohamkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","shortLead":"Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell.","id":"20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77eb1d7-1349-4b65-adc2-eb27b56f82f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_masodfoku_figyelmeztetes_viharos_szel","timestamp":"2021. május. 05. 11:48","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre és hat megyére a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel hajtották a kocsikat a forgalomban.","shortLead":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel...","id":"20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbb53d4-b05e-457f-8fbf-bece13f5e79b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 05. 18:08","title":"Háromszázzal száguldozó autósokat vettek őrizetbe Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal is sikerült bemutatni, kik azok, akik valószínűleg fognak szavazni, de még nem tudják, kire. ","shortLead":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal...","id":"20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a755c7d2-4c0f-4309-ab4f-64f217cecf35","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","timestamp":"2021. május. 05. 19:58","title":"Az ellenzék sokat profitálhatna a bizonytalanokból, ha képes lenne elérni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]