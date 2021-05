Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi közbringarendszer.","shortLead":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi...","id":"20210507_mol_bubi_berlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e02667-f9f5-4b0c-82be-d0e27573c60a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_mol_bubi_berlet","timestamp":"2021. május. 07. 12:09","title":"A felére csökken a Bubi-bérletek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","shortLead":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","id":"20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693efa3-0a4f-42c6-8cbf-1fcc8732c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","timestamp":"2021. május. 08. 14:31","title":"Sorozatos technikai hibák miatt készülhet késésre, aki a Keletiből Miskolc vagy Szolnok felé vonatozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","shortLead":"A Medvefej című rajz mindössze 7 centiméteres.

","id":"20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b766619-e5c0-49d9-b14f-f7a54a355fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ac0720-04b4-4514-86cc-b7a6903bcbf5","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Tobb_milliard_forintert_kelhet_el_egy_Leonardo_da_Vincirajz","timestamp":"2021. május. 08. 15:23","title":"Több milliárd forintért kelhet el egy Leonardo da Vinci-rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","shortLead":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","id":"20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b59635c-f483-4b97-851b-9f173ae15633","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","timestamp":"2021. május. 07. 10:29","title":"Kis utcai horror Rómában: itt a pizzaautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","shortLead":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","id":"20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0f7-028b-4bb1-983c-3477fba1e5ce","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","timestamp":"2021. május. 08. 07:40","title":"Botrány lett az ausztrál olimpikonok csoportképéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort gyártson.","shortLead":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort...","id":"20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f44835-8ef3-425f-ac50-812a8eb58fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","timestamp":"2021. május. 07. 17:03","title":"Erősebb processzort kap a PlayStation 5, jövőre mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó a kapcsolatok erősítésére vonatkozóan konkrét eredményeket hozott. Közben az EU elfogadott még egy nyilatkozatot, amelyben ismét szerepel az Orbán Viktor által sikertelenül támadott \"nemek közötti egyenlőség\" kifejezés.","shortLead":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó...","id":"20210508_eu_portoi_csucs_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b7a3a-b2d7-4a92-ae89-89e1449a7a6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_eu_portoi_csucs_india","timestamp":"2021. május. 08. 17:39","title":"Hiába támadta Orbán, még egy EU-s nyilatkozatba került be a nemek közötti egyenlőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","shortLead":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","id":"20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebe6575-e85b-4d02-b2d5-63fe35f4fa34","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Bombatámadás történt egy afgán lányiskolánál, legalább húszan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]