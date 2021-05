Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi leszünk a marketingigazgató, a közösségimédia-menedzser, a könyvelő és az adótanácsadó, sőt sokszor az is, aki megveszi a nyomtatóba a tintapatront. Nehéz ezt a sok feladatot egy személyben elvégezni – és még nehezebb mindet jól is csinálni.","shortLead":"Amikor egyedül dolgozunk, a vállalkozásunkban minden és mindenki mi vagyunk egy személyben – legalábbis az elején. Mi...","id":"20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9829ba22-406b-4e31-8722-02345245e513","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210511_Hogyan_legyunk_szabaduszokent_a_magunk_vezerigazgatoi","timestamp":"2021. május. 11. 19:15","title":"Hogyan legyünk a magunk vezérigazgatói szabadúszóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó önismereti tréningre a tanárok is komolyan készülnek, mert még ők sem csináltak ilyet. Csak családról ne, első rész. ","shortLead":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó...","id":"20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6eed2-0dc1-489c-b9c2-8c56935d92a8","keywords":null,"link":"/360/20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","timestamp":"2021. május. 11. 19:00","title":"Doku360: Ne kérdezzen a családról, mert felidegesít és megint rosszul leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","shortLead":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","id":"20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5799d36-7fe8-47b4-88c7-e4f00d1ae02d","keywords":null,"link":"/sport/20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","timestamp":"2021. május. 10. 18:56","title":"Elromlottak a hangszórók, elhalasztottak egy versenyt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre viszont nem tudunk eleget ahhoz, hogy megjósolható legyen, mekkora kockázattal fenyeget. ","shortLead":"Az indiai „kettős mutáns” első ránézésre veszélyesnek tűnik, ráadásul már hetek óta jelen van Európában. Egyelőre...","id":"20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dded205-6ad5-49f6-86b8-e89af9cd2854","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_indiai_mutans_brit_mutans_covid","timestamp":"2021. május. 10. 15:12","title":"Nagy bajt csak akkor okozna nálunk az indiai vírusmutáns, ha kiszorítaná a brit variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","shortLead":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","id":"20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026d366e-1795-4be7-bd31-a75cd7db8528","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 07:44","title":"Tovább nőttek a lánctartozások az építőiparban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy elektromos hibát fedeztek fel a típusnál.","shortLead":"Egy elektromos hibát fedeztek fel a típusnál.","id":"20210511_boeing_737_max_8_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de937681-a3ba-417e-83f9-d2d7310b8a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_boeing_737_max_8_repules","timestamp":"2021. május. 11. 20:34","title":"Ismét leparancsolták az égről a Boeing 737 Max-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]