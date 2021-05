Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei labdarúgó-Európa-bajnokságra.","shortLead":"Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei...","id":"20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b67ea-438d-4925-91b1-330871a88405","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Ilyen_dalokkal_tuzeltek_a_focirajongokat__ime_a_korabbi_himnuszok","timestamp":"2021. május. 14. 17:47","title":"Ilyen dalokkal tüzelték a focirajongókat – íme, a korábbi himnuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt a háttérben.","shortLead":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt...","id":"20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebbe5ef-8590-44ac-a133-72c8c56885c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","timestamp":"2021. május. 15. 10:24","title":"Herendi Gábor szerint politikai okokból kaszálják el sorra a filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati...","id":"20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2fdc3b-eb95-443d-85bc-0bc6aea403fc","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","timestamp":"2021. május. 15. 12:10","title":"Bronzérmes lett a magyar válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó végeredményt.\r

A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat. 