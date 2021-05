Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének meghatározásához, de ha már ennyit vártak, akkor pár héten már nem múlik semmi. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének...","id":"20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e408820-a00f-48d8-97bf-275b9efc63ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","timestamp":"2021. május. 16. 13:35","title":"MOK: Komolytalan, hogy két munkanap alatt várnak adatokat az egészségügyi kapacitásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul a világba, hogy ide nekem az összes kanyarral! De ha kell, akkor csendben elvihetjük vele az oviba a gyerekeket.","shortLead":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul...","id":"20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490ea8c-55f6-457a-9c81-a0755eea6f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 16. 14:00","title":"Családi Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökségen keresztül az idei évben 5 milliárd forintot tudnak majd pályázaton kiosztani.","shortLead":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi...","id":"20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d942a-267a-4b72-8a70-3c81e7d66e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","timestamp":"2021. május. 17. 10:06","title":"Támogatja Demeter Szilárd, hogy a kulturális áfát 5 százalékra csökkentsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","shortLead":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","id":"20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397df10-fb48-420d-a555-63359bf8250c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","timestamp":"2021. május. 17. 11:31","title":"Dárdai a következő szezonra is marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket, hogy beszéljenek erről a tabutémáról – említette a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Singer Magdolna gyásztanácsadó. Az est során az új könyvvel jelentkező szerző egyebek mellett beszélt a halálszorongás hátteréről, hogy mit lehet kezdeni a bűntudattal, és arról is, hogy mi köze a gyásznak a munkahelyváltáshoz.



","shortLead":"A járvány pozitív hozadéka, hogy közelebb került mindenkihez a halál, és ez rákényszeríti az embereket...","id":"20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fe8432-4090-4168-bb97-3c5849e63afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b622cbf-4b2f-44f3-aaee-b19ab09bc42e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210517_Sokan_radobbennek_hogy_elpazaroljak_az_eletuket","timestamp":"2021. május. 17. 13:30","title":"Sokan rádöbbennek, hogy elpazarolják az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c6a02-bc58-41a7-af94-9603d5842052","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Számos tóparti település közvetlenül elérhetővé válik Budapestről.","shortLead":"Számos tóparti település közvetlenül elérhetővé válik Budapestről.","id":"20210517_mav_eloszezoni_menetrend_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113c6a02-bc58-41a7-af94-9603d5842052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a9910-b97c-4d9c-bf75-8da8cdf9fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_mav_eloszezoni_menetrend_balaton","timestamp":"2021. május. 17. 06:46","title":"Mától sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d","c_author":"HVG","category":"360","description":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","shortLead":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","id":"202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdffdc0-6702-482d-8ebb-cfad482f6d7f","keywords":null,"link":"/360/202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","timestamp":"2021. május. 17. 16:00","title":"A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]