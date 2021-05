Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","shortLead":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","id":"20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f50c8b-ef86-47ad-8e01-22f2002cb239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","timestamp":"2021. május. 25. 07:55","title":"Kevés közmunkás maradhat jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dce72d-fd37-4162-a937-b64be07a4f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-jelölt elmondta, az ellenzéki indulók közül kiket látna szívesen későbbi stábjában. Arra, hogy Gyurcsány Ferencet el tudja-e képzelni a stábjában, azt mondta, ő nem akar szerepet vállalni a következő kormányban.

