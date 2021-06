Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében több, meglévő jogszabályt hatékonyabbá tesznek, de számítanak a tagállamok nagyobb együttműködésére is. A belső biztonság megerősítése érdekében az EU-nak el kellene fogadni az új menekültügyi jogszabályt.","shortLead":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében...","id":"20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66869431-5048-4968-b8c8-af18756fe443","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","timestamp":"2021. június. 02. 13:56","title":"Megerősítené a schengeni övezetet az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","shortLead":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","id":"20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6a50c-43d9-4662-b1b8-0d1d6b210d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 01. 08:56","title":"Koronavírus: 28 elhunyt, 174 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség miatt nem tudja elhagyni a lakását. Lehet, hogy az egy év karantén miatt a helyzet most ismerősebb, mint valaha, de az Éden valójában nem a járvány miatt működik ilyen jól.","shortLead":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség...","id":"20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d8c23c-2d8e-41f6-9f5e-aa9158e16597","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","timestamp":"2021. június. 01. 20:00","title":"„Az intimitás, az magának szex?” – Lenyűgöző magyar film került moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","shortLead":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","id":"20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb4d1a8-ce1d-47b2-9b39-dff07e420065","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","timestamp":"2021. június. 01. 05:59","title":"Egerek milliói ellen küzdenek Ausztráliában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","shortLead":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","id":"20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a94deda-1127-4ac0-930b-766c28ff6df4","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Most épp egy véresköpet-hasonlat jutott Schobert Norbert eszébe a kövérségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer évben.","shortLead":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer...","id":"20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9304fcf-afc2-4ac8-890a-6b4eb77417d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. június. 02. 19:03","title":"Feltérképezték egy ősi kutyafajta genomját, segíthet megérteni a kutyák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]