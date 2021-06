Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ebben az évszázadban ha 4-essel végződik egy évszám, Budapesten van a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság.","shortLead":"Ebben az évszázadban ha 4-essel végződik egy évszám, Budapesten van a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság.","id":"20210603_mukorcsolya_Eb_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590dec43-87aa-41bb-8efa-6d594d5aeebc","keywords":null,"link":"/sport/20210603_mukorcsolya_Eb_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 20:45","title":"Újra műkorcsolya-Eb lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli...","id":"20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662ca02-c4fd-499d-ad85-9ea00b57380f","keywords":null,"link":"/360/20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 07:55","title":"Radar360: Terrortámadást hiúsított meg a TEK, utcanévtáblákkal üzen Kínának Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatás szerint még azok sem járnak szűrésre, akik egészségtudatosnak vallják magukat.","shortLead":"A kutatás szerint még azok sem járnak szűrésre, akik egészségtudatosnak vallják magukat.","id":"20210603_melanoma_borrak_kutatas_szegedi_tudomanyagyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e0ff2-23c3-45be-a95c-687297c83f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_melanoma_borrak_kutatas_szegedi_tudomanyagyetem","timestamp":"2021. június. 03. 18:03","title":"Évente háromezer embernél diagnosztizálnak bőrrákot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most telefonon próbálják megszerezni az ügyfelek banki adatait.","shortLead":"Most telefonon próbálják megszerezni az ügyfelek banki adatait.","id":"20210602_adathalaszat_banki_alkalmazott_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9526df-5fd9-439f-ab85-e085f42e8f50","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_adathalaszat_banki_alkalmazott_csalas","timestamp":"2021. június. 02. 19:08","title":"Új adathalászmódszer terjed: banki alkalmazottnak adják ki magukat a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alföldvíz a csőd szélén áll, az állami mentőövet várják. Közben csak kihirdetésre vár az a törvény, amely lehetővé tenné a vízművek ingyenes átadását az államnak, de a vagyonvesztéssel járó ügylet nem mindenkinek megy le a torkán.","shortLead":"Az Alföldvíz a csőd szélén áll, az állami mentőövet várják. Közben csak kihirdetésre vár az a törvény, amely lehetővé...","id":"20210604_Az_Alfoldviz_kifeszitve_varja_hogy_vegre_atvegye_az_allami_vizmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87031174-fe9a-4a8d-9097-95469332df86","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_Az_Alfoldviz_kifeszitve_varja_hogy_vegre_atvegye_az_allami_vizmu","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"Az Alföldvíz kifeszítve várja, hogy végre átvegye az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke szerint alig volt olyan mondat az álnéven írt cikkben, ami ne lett volna jogsértő. Emellett 1,3 millió forint sérelemdíjat is fizet a Mediaworks, amiért többek közt biológiai fegyvernek nevezte a politikust.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke szerint alig volt olyan mondat az álnéven írt cikkben, ami ne lett volna jogsértő. Emellett 1,3...","id":"20210603_szabo_timea_magyar_nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf0a413-c22e-4564-a364-6ef03950714a","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_szabo_timea_magyar_nemzet","timestamp":"2021. június. 03. 21:19","title":"Törölnie kell a Magyar Nemzetnek a Szabó Tímeát gyalázó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási mennyiségű adat jön létre.","shortLead":"A szakemberek szerint azzal, hogy az önvezető autók egymással és a környezetükkel is folyamatosan kommunikálnak, óriási...","id":"20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=394025a0-a213-428e-a1e0-a451b3cfa0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce5286c-328b-4e06-9251-9eb3508436fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_onvezeto_auto_adatforgalom_zalazone_5g_halozat","timestamp":"2021. június. 03. 14:13","title":"4000 GB adatot generálhat egy önvezető autó – óránként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","shortLead":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","id":"20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e685f451-1aa1-4107-b3bb-4d043c5f509a","keywords":null,"link":"/sport/20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","timestamp":"2021. június. 03. 14:11","title":"Kinevezték az Internazionale új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]