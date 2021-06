Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná, hogy az amerikai cég egy munkatársa korrupt szándékkal akart iPadeket ajándékozni.","shortLead":"Kínos ügybe keveredett tavaly az Apple, de az ügyben eljáró bíróság most a javára döntött: nincs, ami alátámasztaná...","id":"20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d518d54-ceec-4f65-9c8e-44534cacf4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d93344-13ae-4ee7-918a-54080c12ac11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_ipad_vesztegetes_fegyverviselesi_engedely","timestamp":"2021. június. 03. 10:03","title":"Ejtették az Apple-vezető elleni vádat, aki iPadeket adott volna fegyverviselési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","shortLead":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","id":"20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc159a5-bf34-46ba-9760-2b3d8c88621c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","timestamp":"2021. június. 03. 09:36","title":"300 százalékos adókedvezményhez jutnának azok a cégek, melyek NER-közeli alapítványokat támogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni a teszteredményeket, de valahol valami félrement.","shortLead":"A kormányhivatalt panaszolták be a GDPR-szabályok megsértése miatt: a háziorvosoknak kellett volna elküldeni...","id":"20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d74de3-bc82-4cdd-a507-daa7f397f3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_covid_teszt_koronavirus_gdpr","timestamp":"2021. június. 03. 20:25","title":"Ezernél is több ember Covid-teszteredményét küldte ki a kormányhivatal egy körlevélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","shortLead":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","id":"20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66deff3d-8312-4f7d-a4ec-d08c1abae073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"Mentőautókat vásárolt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e5cb7a-e4ce-41a1-a90e-54f0ecac35e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság egyre nehezebben viseli az eszközök által kibocsátott zajt.","shortLead":"A lakosság egyre nehezebben viseli az eszközök által kibocsátott zajt.","id":"20210603_rq_7_dron_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e5cb7a-e4ce-41a1-a90e-54f0ecac35e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8444554-c498-4740-94f0-546696721971","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_rq_7_dron_veszprem","timestamp":"2021. június. 03. 12:29","title":"Amerikai drónok brümmögnek és zümmögnek Veszprém fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját. Most sikerült kezelni a Brexit utóhatását - legalábbis az idei évre.","shortLead":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját...","id":"20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb5922-3092-42a5-85f4-63d4cac11cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","timestamp":"2021. június. 03. 11:08","title":"Megegyeztek a britek és az EU a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gyermekkori tapasztalatainkat akár akarjuk, akár nem, magunkkal visszük a párkapcsolatba, és ezek többnyire észrevétlenül befolyásolják a hozzáállásunkat. ","shortLead":"Gyermekkori tapasztalatainkat akár akarjuk, akár nem, magunkkal visszük a párkapcsolatba, és ezek többnyire...","id":"20210603_Mindnyajan_boldog_parkapcsolatra_vagyunk_de_van_amikor_kozbeszol_a_mult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24152f97-fe20-4da1-8328-b5d75be84b7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210603_Mindnyajan_boldog_parkapcsolatra_vagyunk_de_van_amikor_kozbeszol_a_mult","timestamp":"2021. június. 03. 13:15","title":"Mindnyájan boldog párkapcsolatra vágyunk, de van, amikor közbeszól a múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51ef80c-a179-4f8d-a3ba-2c20973cbf1d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország nem enyhít a korlátozásokon a nyári szezon előtt, Franciaországba viszont könnyen bejuthatnak a beoltottak.\r

\r

","shortLead":"Olaszország nem enyhít a korlátozásokon a nyári szezon előtt, Franciaországba viszont könnyen bejuthatnak...","id":"20210604_Franciaorszagba_szabadon_utazhatunk_vedettsegivel_az_olaszok_viszont_tesztet_es_regisztraciot_kernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51ef80c-a179-4f8d-a3ba-2c20973cbf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09862b40-95f0-40dc-8bc0-f27721dc379f","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_Franciaorszagba_szabadon_utazhatunk_vedettsegivel_az_olaszok_viszont_tesztet_es_regisztraciot_kernek","timestamp":"2021. június. 04. 15:52","title":"Tesztet és regisztrációt kér a magyaroktól Olaszország, Franciaország nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]