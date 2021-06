Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen tiltakoztak.","shortLead":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen...","id":"20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdb6d12-2713-4756-a7f6-8acc7716ff37","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","timestamp":"2021. június. 10. 13:31","title":"Fertő tavi cölöpházak darabjait vitték Mészáros Lőrinc villája elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt.","shortLead":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető...","id":"20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715c447-9db4-41fa-aa84-ace0a68af198","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","timestamp":"2021. június. 10. 11:08","title":"Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról, az alvás fontosságáról, illetve különböző egészség-hackekről.","shortLead":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról...","id":"calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58df05-7282-4285-997a-c57d3d2dfcd2","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","timestamp":"2021. június. 10. 15:30","title":"„Az ember egészsége akkor lehet a legjobb, ha megérti, hogy mire lett kitalálva a szervezete” (interjú)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse a találati listából.","shortLead":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse...","id":"20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd8d1c8-3916-4ec4-8043-fde8bc584622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","timestamp":"2021. június. 10. 19:03","title":"Sokak megelégedésére változtat a Google a kereső algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","shortLead":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","id":"20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72510ed-3a4e-4590-94ed-107c629baa97","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","timestamp":"2021. június. 11. 09:26","title":"15 milliárdot kap a hazai ruha- és kreatívipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kíváncsi arra, hogy Marco Rossi és Gera Zoltán párosa, vagy Hrutka János tippeli meg jobban az Európa-bajnokság meccseinek eredményeit? Hogy Szél Bernadett vagy Szijjártó Péter remél jobb helyezést a magyar válogatottól? Hogy ha 51 meccs eredményét kell precízen odaszúrni, akkor Szilágyi Áron vagy Merkely Béla a jobb? Hogy Gangl Edina, Váradi József, Bárdos András és Majka mire megy egymással a tippelésben? Netán a hvg.hu lesz a legjobb, és a felelős szerkesztőnk kenterbe ver mindenki mást? Baráti társaságok és kollégák tömegei játszanak tippversenyt az Eb alatt, mi is összehívtuk a magunk álomcsapatát. Bemutatjuk a Kezdő tizenegyet.","shortLead":"Kíváncsi arra, hogy Marco Rossi és Gera Zoltán párosa, vagy Hrutka János tippeli meg jobban az Európa-bajnokság...","id":"20210610_kezdo_tizenegy_tippek_jatek_eb_euro2020_bemutatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d249bf-5013-4c55-bc54-b3e11c85195f","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kezdo_tizenegy_tippek_jatek_eb_euro2020_bemutatkozas","timestamp":"2021. június. 10. 15:00","title":"A hvg.hu Kezdő tizenegyében Rossi, Szijjártó, Merkely, Majka, Hrutka – tippel a csodacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]