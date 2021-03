Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. ","shortLead":"Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év...","id":"20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ae8d9-e346-44a8-b07d-7db42297e03c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Karacsony_Gergely_Szelid_forradalomra_van_szukseg","timestamp":"2021. március. 15. 12:15","title":"Karácsony Gergely: \"Szelíd forradalomra van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tornádószerű jelenség kimondottan tiszta időben jön létre.","shortLead":"A tornádószerű jelenség kimondottan tiszta időben jön létre.","id":"20210317_perseverance_mars_porordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f388d63e-9627-48ad-bebc-7eb393158a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_perseverance_mars_porordog","timestamp":"2021. március. 17. 11:33","title":"Lefotózta a marsi porördögöt a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","id":"20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13e7281-99e4-4ab5-a6b5-83245a142038","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 10:35","title":"Megszüntették az eljárást a XVI. kerületi csúszdák ügyében, amelyeken a szülők szerint több gyerek is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba egyre fiatalabbak - erről beszélt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":"Súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba egyre fiatalabbak - erről beszélt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210317_Szlavik_koronavirus_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47568434-402d-4777-b512-2353e3c2d926","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szlavik_koronavirus_covid","timestamp":"2021. március. 17. 10:59","title":"Szlávik: Átlagosan öt évvel fiatalabbak kerülnek kórházba koronavírussal, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.","shortLead":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó...","id":"20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ecf44f-1bc0-49c6-8d1e-857f0edc6b33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","timestamp":"2021. március. 15. 13:39","title":"Oscar-díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","id":"20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd73adcb-1ce2-42d0-aaae-563659f5dc5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 17:25","title":"Egyre komolyabban veszik a magyarok kontaktuscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább kétszer annyit futnak, mint a magánhasználatban lévők. ","shortLead":"Legalább kétszer annyit futnak, mint a magánhasználatban lévők. ","id":"20210316_A_ceges_autok_felelnek_a_teljes_kozuti_karosanyagkibocsatas_feleert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68962979-7412-4d3c-9c63-aa4ff0cf12e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_A_ceges_autok_felelnek_a_teljes_kozuti_karosanyagkibocsatas_feleert","timestamp":"2021. március. 17. 04:22","title":"A céges autók felelnek a teljes közúti károsanyag-kibocsátás feléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]