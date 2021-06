Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban intézményesített lopásnak tartják.","shortLead":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban...","id":"20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3592d7a0-29e4-4d1f-8345-0b6e1f66ae24","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","timestamp":"2021. június. 10. 14:51","title":"Labdarúgás-politikai programot mutatott be a Momentum a felcsúti stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","shortLead":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838b5e19-6629-46eb-850b-627537a79b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:58","title":"Élő videókat indítottak, ezeken keresztül is követheti a mai gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap beszámolunk a legfontosabb tudnivalókról. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap...","id":"20210610_eb_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80984ede-824f-4df9-a612-b9aca0e67428","keywords":null,"link":"/sport/20210610_eb_pp","timestamp":"2021. június. 10. 09:46","title":"Sérülés miatt cserélnének játékost az olaszok – folytatódik a hvg.hu percről percre közvetítése az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208d2142-83c2-44db-a93c-a353f11dd4af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp a Garbage ma megjelenő új lemezét. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210611_Foci_helyett_Itt_a_Garbage_uj_lemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208d2142-83c2-44db-a93c-a353f11dd4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d9b5ae-6858-40ad-8bb8-4ca40b23cbb9","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Foci_helyett_Itt_a_Garbage_uj_lemeze","timestamp":"2021. június. 11. 10:30","title":"Foci helyett: Itt a Garbage új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6974eb1-6b91-4b13-8603-a5611fb6a739","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint október 22-én debütálhat a Battlefield-sorozat legújabb része, a Battlefield 2042.","shortLead":"A tervek szerint október 22-én debütálhat a Battlefield-sorozat legújabb része, a Battlefield 2042.","id":"20210609_battlefield_2042_lovoldozos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6974eb1-6b91-4b13-8603-a5611fb6a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb087d0-4ef7-4a07-bd41-e8e8ed04c9d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_battlefield_2042_lovoldozos_jatek","timestamp":"2021. június. 09. 19:03","title":"Videó: Kijött az új Battlefield előzetese, mindent elsöprő játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]