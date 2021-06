Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. június. 10. 11:30","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hadházy Ákos mögött egyedül maradt Momentum közleményében azt írta, Tóthot támogatni elvtelen kompromisszum.","shortLead":"A Hadházy Ákos mögött egyedül maradt Momentum közleményében azt írta, Tóthot támogatni elvtelen kompromisszum.","id":"20210610_jobbik_toth_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6270ccc-da44-41aa-9d6e-cc8b9618d7e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_jobbik_toth_csaba","timestamp":"2021. június. 10. 18:23","title":"A Jobbik is beállt Tóth Csaba mögé Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","shortLead":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","id":"20210610_dk_lmp_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1882f557-b887-41df-afa5-8f28e7fd5913","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_dk_lmp_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:47","title":"Tíz választókerületben állapodott meg egymással a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendezvény egy egynapos vezetéstechnikai-tréning lesz. ","shortLead":"A rendezvény egy egynapos vezetéstechnikai-tréning lesz. ","id":"20210610_400_motoros_mehet_ingyen_a_Hungaroringre_gyakorolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8bd2b1-6bd4-4fdf-84f2-9c81d27eeb09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_400_motoros_mehet_ingyen_a_Hungaroringre_gyakorolni","timestamp":"2021. június. 10. 07:48","title":"400 motoros mehet ingyen a Hungaroringre gyakorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában. A Vodafone-nal és az Ericssonnal együttműködő gyárban jelenleg a PC-tesztelés folyik az 5G-s hálózaton, ám ez csak a kezdőlépés: a hamarosan érkező, 5G-re optimalizált hardverek és szoftverek jóval hatékonyabbá, gyorsabbá és biztonságosabbá tehetik a gyártási folyamatokat.","shortLead":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában...","id":"20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4548b0f0-f22e-4f4e-96af-4cf1f4b31a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","timestamp":"2021. június. 10. 18:33","title":"Működik Magyarország első ipari 5G-magánhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt majd be – értesült a hvg.hu. A Honvédség volt főparancsnokának távozása körül még sok a kérdőjel, de Orbán Viktor éppen ma méltatta úgy, hogy “kiváló ember”.","shortLead":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt...","id":"20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b601e-70d3-42ed-bc50-c0218ef36ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","timestamp":"2021. június. 10. 15:40","title":"A Magyar Honvédség távozó főparancsnoka nagykövet lesz Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","shortLead":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","id":"20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9637d29c-4d20-43c9-87fa-29fe7ff62cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","timestamp":"2021. június. 09. 17:28","title":"Oroszi Beatrix: Nem elegendő a 75 százalékos átoltottság sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","id":"20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfba4706-7b2d-418c-b6e9-9e3bf1fb231d","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 09. 18:54","title":"Baranyi: A kormány át akar verni Fudan-ügyben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]