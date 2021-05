Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","shortLead":"Az erős sodrás miatt elsőre nem tudták kimenteni a nőt a vízből.","id":"20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee99227-3a64-4685-8e42-a0f9c0520d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5eb53-d96d-45b1-b672-b577139a464e","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_duna_xiii_kerulet_eletmentes_rendorseg","timestamp":"2021. május. 19. 18:19","title":"Egymásba kapaszkodva húztak ki a rendőrök egy nőt a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől lesz elérhető a frissítés.","shortLead":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől...","id":"20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd4ea3-f642-45e2-aac4-0a9755fbae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","timestamp":"2021. május. 19. 14:03","title":"Itt az Android 12, új dizájnnal – ezekre az új funkciókra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12efaf96-dbca-4ea5-b649-b9a4d03dc5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soproni Tamás polgármester szerint a rendőrök elszállították a lőszereket.","shortLead":"Soproni Tamás polgármester szerint a rendőrök elszállították a lőszereket.","id":"20210519_loszer_plantener_novenylada_vii_kerulet_soproni_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12efaf96-dbca-4ea5-b649-b9a4d03dc5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06d4aef-746a-4071-91f8-c0bbc6191283","keywords":null,"link":"/elet/20210519_loszer_plantener_novenylada_vii_kerulet_soproni_tamas","timestamp":"2021. május. 19. 11:03","title":"Lőszerek kerültek elő egy köztéri növényládából a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","shortLead":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","id":"20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e29d613-7145-43ea-95c8-4bb18f93f63e","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 13:52","title":"Müller: Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]