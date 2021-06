Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom csoportját (G7) a háromnapos angliai G7-csúcstalálkozón elhangzottakra és a zárónyilatkozatra reagálva.","shortLead":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom...","id":"20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f4256f-1ef7-4522-8cd0-1e53dfdf901f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","timestamp":"2021. június. 14. 13:40","title":"Kína kiakadt: \"Felszínre került a gonosz szándék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","shortLead":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","id":"20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081b1639-0bb9-4da3-afcc-4770951b775a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","timestamp":"2021. június. 15. 07:38","title":"A szakdolgozók több mint fele arra készül, hogy elhagyja az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felvonulás a jeruzsálemi óváros muszlimok lakta negyedeit is érinti, a palesztinok provokációnak tekintik.","shortLead":"A felvonulás a jeruzsálemi óváros muszlimok lakta negyedeit is érinti, a palesztinok provokációnak tekintik.","id":"20210614_netanjahu_zaszlos_felvonulas_jeruzsalem_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b88b905-22f7-44f2-8461-86239825fe94","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_netanjahu_zaszlos_felvonulas_jeruzsalem_hamasz","timestamp":"2021. június. 14. 21:19","title":"Netanjahu hívei zászlós felvonulást szerveznek Jeruzsálemben, a Hamász \"harag napját\" hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz.","shortLead":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is...","id":"20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa7566-5141-4003-9163-4620a4944eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","timestamp":"2021. június. 14. 11:04","title":"Úgy tűnik, mégis nagy átalakulás előtt van az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]