Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába igazol.","shortLead":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába...","id":"20210614_Buffon_Parma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e5268d-3411-4e10-9f91-b17739adba82","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Buffon_Parma","timestamp":"2021. június. 14. 13:18","title":"Visszatérhet nevelőklubjához Gianluigi Buffon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","shortLead":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","id":"20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5141ac-da15-468d-b080-6d7ecb4226bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","timestamp":"2021. június. 16. 07:42","title":"A szakértő szerint a Kecskeméten parkoltatott MiG-ek már csak vashulladéknak jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","shortLead":"Nyugat-európai árak várják a szurkolókat a foci-Eb budapesti meccsein.","id":"20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2068aa-376e-4217-b42b-1e30b09d82ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_euro_2020_foci_eb_puskas_arena_etel_ital_arlista","timestamp":"2021. június. 15. 12:23","title":"Enne, inna a Puskásban? Legyen elég pénz a számláján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában hallhatjuk Zalatnay Sarolta Fekete árnyék című számát. ","shortLead":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában...","id":"20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f2cb44-25af-4106-939f-fcaa931c9f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","timestamp":"2021. június. 14. 11:56","title":"Zalatnay Sarolta még mindig kúl – feldolgozták egy 1971-es számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlását lehetővé tévő jogszabályt.","shortLead":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások...","id":"20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd2fb4f-022f-4a3a-a0a0-48d606d516b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","timestamp":"2021. június. 15. 14:00","title":"Szabad a vásár: megszavazták a bérlakások kedvezményes értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén, Korcula sziget partjainál, a tengerszint alatt 4,5 méter mélyen.","shortLead":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén...","id":"20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abbb177-dd4a-49b5-ab4b-7a6d48293d23","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","timestamp":"2021. június. 15. 13:01","title":"Titkokat rejt az Adriai-tenger: víz alatti településre bukkantak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben utóbbiak semmilyen módon nem tekinthetők bűncselekménynek.","shortLead":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben...","id":"20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acb3e14-2918-451f-913c-19f2825e045a","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","timestamp":"2021. június. 14. 12:05","title":"A MÚOSZ a homofób törvényjavaslatról: Magyarország gyors léptekben távolodik a nyugati kulturális értékrendtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is nyomogathatnak.","shortLead":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is...","id":"20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f159ed-8864-42d4-89a6-812079976c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","timestamp":"2021. június. 15. 08:03","title":"Frissítsen rá a Facebook Messengerre, új színeket és funkciót is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]