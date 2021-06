Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","shortLead":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","id":"20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7070a4c0-26ea-4d15-81aa-e6ef2caf55dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","timestamp":"2021. június. 16. 17:22","title":"A magyarok nem szeretnék, hogy a több gyereket nevelők magasabb nyugdíjat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","shortLead":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","id":"20210617_tisza_to_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5a217-aada-41cd-8167-b32d544fb815","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_tisza_to_kilato","timestamp":"2021. június. 17. 16:37","title":"Csak a vízen lehet megközelíteni a Tisza-tó két új kilátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek alkalmazás biztonsági funkcióját, a végpont-végpont közti titkosítást.","shortLead":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek...","id":"20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd134a9-298d-4f9e-a1de-165f5e33086f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","timestamp":"2021. június. 16. 15:03","title":"Androidos? Fontos új funkciót kap az SMS-küldő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","shortLead":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","id":"20210617_atletico_madrid_szalai_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc1a63-9e1a-450a-aae9-85f14c1dfb21","keywords":null,"link":"/sport/20210617_atletico_madrid_szalai_attila","timestamp":"2021. június. 17. 13:59","title":"A spanyol bajnok is vinné Szalai Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","shortLead":"A csévharaszti és a nyáregyházi férfi nem sokáig örülhetett a 600 eurónak.","id":"20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cbd589-ab58-455c-ba52-0fa9e35934f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac71c03-d4fe-4615-8b80-f0c25a4fe0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_ferihegy_repuloter_borond_poggyasztolvajok_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 11:44","title":"Csapdabőrönddel csalta tőrbe a ferihegyi poggyásztolvajokat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","shortLead":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","id":"20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f2a07-cc15-4f7d-b112-ae8b91044a5b","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","timestamp":"2021. június. 17. 08:07","title":"Michael J. Fox: A fogyatékkal élők is tudnak seggfejek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]