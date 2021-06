Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos stadionvilágítással álljon ki a magyar melegellenes törvény ellen a szerdai magyar–német meccs alatt. ","shortLead":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos...","id":"20210622_Barca_UEFA_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cf9b53-bc18-45d1-acd3-2b61cf7f4d7f","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Barca_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 15:42","title":"Már a Barcelona is beszólt az UEFA-nak a szivárványos stadiondizájn tiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágítás-verseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ee2a8-19a6-41e8-af91-811feea0773b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Csak kvarckristályt találtak KwaHlathiban, ami rossz hír a elszegényedett lakosságnak. ","shortLead":"Csak kvarckristályt találtak KwaHlathiban, ami rossz hír a elszegényedett lakosságnak. ","id":"20210621_Hatalmas_gyemantlaz_robbant_ki_DelAfrikaban_de_kiderult_hiaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1ee2a8-19a6-41e8-af91-811feea0773b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bd2fdd-58ea-4389-afa8-90913ea7b039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Hatalmas_gyemantlaz_robbant_ki_DelAfrikaban_de_kiderult_hiaba","timestamp":"2021. június. 21. 14:34","title":"Hatalmas gyémántláz robbant ki Dél-Afrikában, de kiderült, hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","shortLead":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","id":"20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5288e97e-fdd6-4f1a-87bf-eea6965f8706","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 22. 13:13","title":"Úgy drágulnak az építőanyagok, hogy azt már külön csoport vizsgálja a versenyhivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek a foci-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek...","id":"20210622_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0483b0b-0f2b-49be-8b88-bc6d50b0abe9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Radar360","timestamp":"2021. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Beindult a magyar vakcinaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újabb érv, amiért stratégiai fontosságot tulajdonít Peking a tartománynak.","shortLead":"Újabb érv, amiért stratégiai fontosságot tulajdonít Peking a tartománynak.","id":"20210621_Oriasi_olajlelohelyet_fedeztek_fel_az_ujgurok_foldjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fac8613-3908-4f0d-b0a8-e3663c1f2f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Oriasi_olajlelohelyet_fedeztek_fel_az_ujgurok_foldjen","timestamp":"2021. június. 21. 18:07","title":"Óriási olajlelőhelyet fedeztek fel az ujgurok földjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]